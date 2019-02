Pardubický kraj, Slatiňany - Letošní chudá houbařská sezóna se blíží k závěru, ale ještě nekončí. Když si s sebou na procházku do lesa vezmete košík, určitě nic nezkazíte. K dokonalému určení méně známých druhů hub vám přitom může pomoci mykologická vycházka, která se uskuteční pozítří v okolí slatiňanského Monaca.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Laštůvka "Kudláček"

Kromě oblíbených hřibů hnědých, obvykle přezdívaných jako suchohřiby, roste, byť v nevelkých množstvích, i řada dalších jedlých a nejedlých druhů. „Ve středu tohoto týdne jsem narazil například na hřiby smrkové, objevují se i hřiby sametové, dále kozáci, pařeznatky, václavky, strmělky, voskovky a podobně, takže lze předpokládat, že při nedělní vycházce určitě něco uvidíme,“ míní mykolog Pavel Brůžek ze Zaječic, který vycházku povede spolu se svým kolegou Václavem Koberou. Zázraky ale podle něj čekat nelze „Sotva teď objevíte místo, kde by se během půl hodiny dal najít plný košík. Na přípravu jednoho houbového jídla by ale procházka lesem vystačit mohla,“ předpokládá mykolog.

Rostou hlavně ve vlhku

V současné době je prý těžké doporučit konkrétní typ lokalit, ze kterých by se houbař neměl vrátit domů s nepořízenou. „Každopádně bych radil hledat spíš vlhká a prosvětlená místa. Například hráze rybníků, okraje lesů, úvozy cest a podobně. Houby lze přinést z lesů jehličnatých i listnatých, ale v čerstvě napadaném podzimním listí je člověk může snadno přehlédnout. V jehličnatých lesích by se měl houbař zaměřit spíš na mechem porostlá místa, ve kterých se drží více vláhy. Abych byl trochu konkrétnější, tak teď jsem například zachytil zmínky o výskytu hřibů hnědých v okolí Trhové Kamenice,“ pokračuje Pavel Brůžek.

Letošní houbařská sezóna byla podle Pavla Brůžka hodně špatná. „Za sebe bych řekl, že za těch dvacet let, co se mykologii věnuji, byla tahle sezóna tou úplně nejhorší. Chci věřit, že se takhle hrozné sezóny už nikdy nedočkám, ale přitom se vlastně bojím, aby ta příští nebyla ještě horší. Vloni houby taky moc nerostly, ale tehdy to alespoň trochu dohnal podzim. To se dalo i vybírat, jakými druhy naplnit košík a jaké nechat v lese, jenže letos jsme se něčeho takového nedočkali,“ pokračuje Pavel Brůžek.

Voskovky jsou klenoty luk

Panující vlhčí počasí by podle mykologa mohlo přát například hojnějšímu výskytu jedlých i nejedlých druhů voskovek. „To jsou drobné barevné houby, které rostou na loukách a trávnících. Říká se jim klenoty luk, protože hýří opravdu nádhernými barvami. Nejčastěji bývají žluté nebo červené, ale mohou být i růžové nebo se na nich objevují i různé přechodové odstíny. Už vloni bylo po východních Čechách hlášeno množství zajímavých nálezů voskovek. Na jedné louce u České Třebové kolega napočítal dokonce osmnáct druhů, což byl jeden z nejbohatších výskytů voskovek v rámci celé republiky. Já myslím, že v Třešňovce u Monaca bychom na nějaké také mohli narazit,“ přemítá Pavel Brůžek.

Sraz nedělní mykologické vycházky je v 9 hodin u úpravny vod na Monaku, kde se dá i parkovat. Předpokládaná doby pobytu v lesích na Podhůře je dvě až tři hodiny. Další informace je možné získat na telefonním čísle 723 004 397 nebo na e-mailové adrese: gutzer@centrum.cz.

Porostou i na Vánoce?

Ať už mykologická vycházka dopadne jakkoliv, ani po ní ještě nemusí nastat úplný konec houbařské sezóny. S teplejším rázem počasí se v posledních letech posouvají i nejzazší termíny houbařských nálezů. Například oblíbené hřiby hnědé bývá možné nalézt v průběhu celého listopadu a výjimkou nemusí být ani prosincové nálezy. „V posledních letech jsem nacházel známé jedlé houby ještě v období Vánoc. Bývají to sice ojedinělé nálezy malého počtu plodnic, ale i ty je možné dobře kuchyňsky využít. Pokud v noci nebude mrznout a přes den bude například okolo deseti stupňů, tak se stále může stát, že si z lesa přineseme plný košík,“ uzavírá mykolog Pavel Brůžek.