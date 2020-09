Řada Čechů trávila dovolenou doma. Podle náčelníka Horské služby Orlické hory Josefa Hepnara se větší návštěvnost hor projevila na úrazovosti, která stoupla. „V Orlických horách máme za letní sezonu ošetřeno 180 úrazů, v loňském roce to bylo kolem 150 úrazů,“ uvedl. Stejná situace byla i v Jeseníkách. „Pokud to srovnáme s minulými lety, za letní sezonu jsme na vyšších číslech zhruba o 30 procent. Za celé léto jsme u nás v Jeseníkách měli kolem 700 zásahů,“ potvrdil náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.

Úrazy jsou různého druhu, zraněnými bývají velmi často cyklisté a další milovníci jednostopých strojů na lidský pohon. „V horských střediscích se rozvíjejí trailové tratě, koloběžky, cyklistika jako taková i s elektrickými koly. Spousta starších lidí jezdí v terénech, které jsou pro ně obtížné. Tím roste i počet úrazů,“ dodává Kaller.

Jesenická Horská služba už pocítila kulminující houbařskou sezonu, hledá ztracené houbaře. „Minulý měsíc jsme měli kolem deseti pátracích akcí, z nichž dvě byly většího rázu a trvaly několik hodin,“ podotýká náčelník. Turistům, kteří se na horách ocitnou v nouzi, může pomoct mobilní aplikace Záchranka, která je napojena na systémy záchranných služeb u nás. Stačí si ji jen před cestou do hor stáhnout.

Horské služby ji rozhodně doporučují. „Je to dobrá věc a nejen do hor, ale i do města. Kdykoliv se stane nějaký úraz, třeba v rodině, infarkt, okamžitě si jedním tlačítkem zavoláte záchranu. Pokud si do aplikace uložíte zdravotní informace o sobě, když máte zdravotní problém, veškeré informace má záchranář během vteřiny okamžitě po ruce,“ vysvětlují horší záchranáři.

DO HOR S TELEFONEM

Ve všichni návštěvníci hor se ale chovají zodpovědně. K zásadám bezpečného chování v horském terénu patří například pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni nebo nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní. „Setkáváme se s tím, že lidé buď nemají telefon, nebo ho mají a během dne se jim vybije, když třeba hledají v google mapách, kde jsou. Doporučuje se, aby si lidé s sebou brali i záložní nabíječku,“ podotýká Vítězslav Kaller.

I po prázdninách se po horách stále pohybuje hodně lidí. V Orlických horách předpokládají, že méně jich bude, až koncem září přestanou jezdit cyklobusy. „Předpokládáme, že zájem o hory malinko opadne, v průběhu října a listopadu pak alespoň budeme mít víc času připravit si techniku na zimu a absolvovat doškolení, zdravotní či technické,“ dodal Josef Hepnar. Zimní sezona přijde se začátkem prosince. Tu loňskou předčasně ukončil koronavir, vládní nařízení uzavřela v polovině března všechna horská střediska. „Výjimečná byla i tím, že jsme kvůli riziku nákazy koronavirem museli přistupovat ke každému pacientovi, jako by byl nakažený, a to nám výrazně ztěžovalo práci,“ ohlíží se za komplikovanou sezonou náčelník Horské služby Orlické hory.

Jaká bude nová sezona si na horách netroufnou odhadnout. „S ohledem na to, co se děje kolem koronaviru, lidé nebudou mít jinou možnost než zamířit do hor, pokud tedy nebudou znovu uzavřené areály a omezený provoz na lanovkách. Uvidíme, musíme čekat, jak se bude situace vyvíjet a jaká budou opatření hygieniků, vládní nařízení. To je jeden velký otazník,“ uzavírá Vítězslav Kaller.

O aplikaci



Aplikace Záchranka je přímo napojena na systémy záchran-ných služeb v Česku. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s polohou a dalšími informacemi o volajícím. Pokud je na horách, aplikace to pozná podle GPS a odešle zprávu i horské službě v dané oblasti.