Ústí nad Orlicí – Právě dnes se v Ústí nad Orlicí rozhodne o tom, který hasič bude ten největší tvrďák v celé republice. V ostré konkurenci se o titul popere patnáct hasičských sborů. A co je vlastně čeká?

TFA 2013 na Andrlově chlumu. Na sedmdesát nejtvrdších hasičů tady bojovalo o nejlepší výkony v extrémním hasičském sportu. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Závod bude zahájen dnes v 10:45 pod rozhlednou na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí. Hasiči z celé republiky se utkají ve třech věkových kategoriích a v soutěži družstev.

„Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky. Na žádném z úseků nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje předepsanou pro daný úsek," vypočítává mluvčí pořádajícího hasičského sboru Vendula Horáková.



Po startovním povelu vyráží hasič během k přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B, a s hadicemi uběhne dalších 60 metrů. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B a uloží je do boxu a dobíhá do cíle.



V druhém úseku doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté uchopí dvacetikilové závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí o třicet metrů vyznačeným koridorem opět kolem kuželu a zpět a položí ji na stanovené místo. Na závěr všeho překoná třímetrovou bariéru.



Ani třetí úsek není selanka – po startu soutěžící postupně dopraví čtyři žebříky k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem a odepne se od jistícího zařízení. Běží k hydrantovému nástavci a připojí k němu proudnici. Poté pokračuje do cíle úseku.



To poslední, co závodníka čeká, je výběh po schodech na plošinu rozhledny do výše asi dvanáctého patra, kde se nachází cíl. Jedním slovem – masakr. I pro skvěle připravené borce.

Pořádající Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje má na startu svého favorita, mistra Evropy i světa v tomto sportu Lukáše Nováka. Přijďte ho podpořit dnes na rozhlednu. Hasiči si tu projdou peklem…

Závod na vlastní kůži. Zkusil jsem a málem vypustil duši

Letos v dubnu jsem si závod, který se na dnešek chystá, vyzkoušel na vlastní kůži. S odstupem času to hodnotím jako nejintenzivnější fyzický zážitek za celý život. Opravdu jsem si hrábl až na samotné dno a těch posledních pár metrů na věž se nedá popsat – to se musí opravdu jedině zažít. A jsem rád, že na tomto závodě budu jen jako divák.

Takhle jsem svou zkušenost v dubnu popsal po závodě:

Nápad vyzkoušet extrémní hasičský závod jsem pojal poté, co jsem absolvoval zátěžový test v protichemickém skafandru. Připadal mi tehdy lehký… A tak jsem se zeptal na něco těžšího a bylo mi vyhověno. Legrace končí ve chvíli, kdy mě rozhodčí klepne přes rameno jako pokyn ke startu. Hadice přes ramena a vpřed. Tady ještě pořád vnímám. Zatímco borci od hasičů tuhle část víceméně běží, já tahám nohy v medu – ale do cíle se dovleču. Na kladivu v hammerboxu už přestávám vnímat, co se děje kolem a začínají mi docházet baterky. Figurína. To je postrach. Těch osmdesát kilo nemám ani já s výstrojí na sobě. V tréninku to strašlivě bolelo, teď se mi podaří hodit panáka na sebe tak, jak mám, a začínám couvat. Každý krok bere sílu a to děsivě rychle. Na asi patnáctém metru padám dozadu. A zvednout se a pokračovat už nejde jako předtím. Hrabu si až na dno a figurínu dotáhnu jen k otáčce, pak už prostě tělo odmítá poslouchat hlavu. Zajímavé je, že to nebolí jako v tréninku, jen to prostě nejde. Adrenalin asi dělá svoje. Nejsem soutěžící, a tak mi rozhodčí druhou půlku tratě odpouští a posílá mě na barely. Nevidím víc než metr před sebe, slyším jen rady hasičů, co jdou vedle mě, ale závaží odnesu. Další bod je bariéra. S rozběhem nebo bez něj, zůstávám viset někde v půlce. Franta Hegr, který mě měl na starosti v Chrudimi, mě jednou rukou podepře a já se nějak překulím. Prý mám jako nehasič na drobnou výpomoc nárok. A jdeme na schody. Tady už se nejde silou, ale hlavou. Tělo pálí víc vzduchu, než ho stíhám nadechovat, a vím, že když se zastavím, už nohy dopředu nerozejdu. V devátém patře končetiny ztrácejí cit. Kam je dávám, zjišťuji jen očima, tělo už jede v tom šíleném adrenalinovém transu asi na setrvačník. Poslední schody, červené tlačítko na jejich konci a přistání na matraci si už ani jasně nepamatuji. Ale jsem tam, za šest minut a něco… Co se soutěže týče, byla by to minimálně dvakrát jasná diskvalifikace, ale hasiče i tenhle neúplný výkon baví. Prý jsem dobrý, i když sám o tom ještě teď pochybuji. Zcela v dobrém se všichni shodujeme, že to je soutěž pro šílence a já na rozdíl od nich nejsem hasič. Asi ani nebudu, ale na druhou stranu si říkám – být poslední mezi sedmdesáti nejlepšími borci v republice má taky svou malou cenu.