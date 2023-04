Historickým městem roku 2022 se dnes stalo Vysoké Mýto z Pardubického kraje. Cena je odměnou za nejlepší využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění spojené s odměnou milion korun na další péči o památky převzal v kostele Pražská křižovatka starosta města František Jiraský.

Víte, jak se probouzí Vysoké Mýto? Prolétněte se nad městem vstávajícím z mlhy | Video: Martin Alt

Starosta Vysokého Mýta sdělil po přebírání ceny své bezprostřední pocity. "Jsem rád, že snaha samosprávy i majitelů objektů byla oceněna, usilovali jsme o ni několik let," uvedl Jiraský. Připomněl, že památky se musejí nejen opravovat, ale že je také třeba, aby žily. "Myslím, že ve Vysokém Mýtě se nám daří naplňovat historické město životem," řekl starosta.

"Všem těm, kteří se podílejí na tom , že naše památková zóna žije, bych chtěl poděkovat," sdělil. Na dotaz, zda mají ve městě rozmyšleno, kam získaný milion korun investují, odpověděl, že město by bylo schopné na péči o památky uplatnit milionů i deset. "Ale napadlo nás cestou sem, že pokud by to vyšlo, uděláme novou fasádu na našem Šemberově divadle," doplnil.

Zdroj: Youtube

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z programu MK regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka.

Starosta vítězného města si je vědom důležitosti historie města. „Jsme si vědomi historické hodnoty našich památek a jejich ochrana a obnova patří mezi naše priority. Považujeme současně za důležité, aby památky žily. Domnívám se, že se nám ve Vysokém Mýtě daří naplňovat historické centrum životem, ať už se jedná o akce města, naší kulturní organizace, nebo různých spolků, či soukromých subjektů. Všem, kteří se na tom podílejí, děkuji,“ řekl starosta Jiraský.

Titul Historické město roku se každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá na 18. dubna.

Krajskými vítězi soutěže o titul Historické město roku 2022 byly vedle hlavního vítěze ještě České Budějovice, Horažďovice, Cheb, Jablonec nad Nisou, Jemnice, Jičín, Kolín, Lomnice, Praha 1, Příbor, Šternberk, Valašské Meziříčí a Žatec. Každé město získalo odměnu 100.000 korun. Svou cenu a odměnu ve stejné výši udělilo ještě ministerstvo pro místní rozvoj městům Valašské Meziříčí a Žatec.

Starosta města František Jiraský přebírá ocenění.Zdroj: Ministerstvo kultury

Historické centrum Vysokého Mýta zažívá podle mluvčí města Marie Lněníčkové v posledním desetiletí renesanci památek a veřejného prostoru. Významně k tomu prý přispívají i státní a krajské dotace. Dlouholetá systematická památková péče města Vysokého Mýta vyvrcholila v roce 2022 obnovou hlavního vstupního prostoru do městské památkové zóny, který zahrnuje Pražskou bránu a sousedící Havlíčkovy sady se Šemberovým divadlem.

Komplexní obnovou velké věže Pražské brány se zároveň dovršila zásadní regenerace tří vysokomýtských bran, které jsou součástí zbytků středověkého městského opevnění a patří mezi největší symboly Vysokého Mýta. S pomocí prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Vysoké Mýto obnovuje nejen svoje památky, ale každoročně přispívá také na památky jiných vlastníků, na obnovu měšťanských domů a církevních památek.

Například finančně podpořilo restaurování oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. Vavřince. V péči restaurátorů byl vletech 2019–2020. V minulosti podporovalo postupnou obnovu vitrážových oken v kostele sv. Vavřince a v posledních dvou letech restaurování hlavního oltáře a freskové výzdoby v presbytáři.