Ze sporů o trasu dálnice D35 kolem Litomyšle se nemusí stát nová kauza typu farmářky Havránkové, která na půl druhého desetiletí zablokovala dostavbu dálnice D11 do Hradce Králové.

Kompromis a vstřícnost

„Myslím, že ty sporné záležitosti jsou k řešení, že to je o vzájemném kompromisu a vstřícnosti. Není tam žádný tak zásadní spor, na čem by to mohlo ztroskotat,“ řekl včera hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Před Vánocemi vydané územní rozhodnutí na úsek kolem Litomyšle, který je neuralgickým místem na celé osmdesátikilometrové trase D35 do Mohelnice, už napadlo nejméně pět odvolání. Krajský úřad o nich rozhodne na konci jara.

Ačkoliv odpor aktivistů a farmářů v obcích kolem Litomyšle proti D35 je velmi vytrvalý, Netolický je optimistou.

Výhrady k trase, k podobě náspů a dalších opatření si osobně vyslechl například v Janově. Půl kilometru od obce bude D35 křížit nynější státovku mezi Litomyšlí a Svitavami. Lidé by tam chtěli hlavně protihlukové zdi.

Starostovi také vadí trvající stavební uzávěra na pozemcích v pruhu 500 metrů kolem plánované trasy dálnice, která blokuje další rodinnou výstavbu.

„Janov je vzhledem ke své poloze nedaleko Litomyšle oblíbeným místem pro mladé rodiny, které chtějí bydlet v dojezdové vzdálenosti. Proto je nutné uvolnit potenciální lokality pro výstavbu,“řekl už nedávno hejtman Netolický.

Vyřešit se podle něj dají i námitky obyvatel Strakova, Kornic či Bohuňovic, kolem kterých povede dálnice od Janova směrem k Vysokému Mýtu. Někteří místní požadují výstavbu dalších protihlukových stěn nebo změny výškové nivelity kvůli okolnímu hlukovému zatížení a ochraně spodních vod. Nelíbí se jim navržené náspy nebo naopak zářezy.

Zakletá Litomyšl. Dálnici D35 mnozí stále odmítají.Autor: ŘSD

Problém je i tvrdý přístup ŘSD

„Jedna z těch podstatných věcí je ale i samotný způsob, jakým si ŘSD tvrdě a bezohledně prosazuje svou trasu,“ dodal starosta Strakova Jan Janypka.

Na to poukazuje i Netolický: „Při jednání je třeba vstřícnost obou stran, a to i ŘSD,“ poznamenal.

Právě údajně povýšenecké jednání z moci úřední vyčítají dotčení majitelé pozemků v celém Česku. Poukazovala na zmíněná farmářka Ludmila Havránková i mnozí další farmáři.

„Myslím, že se naopak snažíme se všemi jednat férově a nadstandardně,“ řekla Hana Jarolímová z pardubické pobočky ŘSD.

Nespokojení jsou také farmáři, podle kterých dálnice zabere nejúrodnější pozemky, bojí se i o spodní vodu.

Druhou skutečností je, že výhrady z dotčených obcí kolem Litomyšle zdaleka nezaznívají zdaleka od všech obyvatel. Ti, co je mají, jsou ale logicky nejvíc slyšet. Týká se to například Kornic, kde podle informací Deníku tamní „protidálniční“ spolek Živé Kornice není jednotný.