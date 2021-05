Hamáček ve čtvrtek pro Blesk uvedl, že diskutovaná schůzka s Netolickým se netýkala Vrbětic ani cesty do Moskvy. Chtěl ukázat dobrou vůli ohledně rozdělené sociální demokracie, zda by nebylo dobré "zahladit" příkopy. Z jeho vyjádření také vyplývá, že někdejší místopředseda strany Netolický nebude dál ani odborným mluvčím sociální demokracie pro místní rozvoj.

„Nemám důvod s ním hovořit. On prostě vystoupil, jak vystoupil. Chystáme program na volby, určitě budou nějaké změny. On (Netolický) se vyjádřil, že se chce koncentrovat na Pardubický kraj, tak ať se koncentruje. Budeme muset najít někoho, kdo tu roli zvládne, ale kdo bude mít bazální důvěru vedení ČSSD,“ uvedl Hamáček.

Netolický naopak tvrdí, že jeho důvěru ztratil Hamáček. Pardubický hejtman se chce hlavně soustředit na práci pro kraj. „Považuji to za smysluplné a v dané situaci za logické. Nebudu komentovat ostatní souvislosti, nicméně pokud někdo ztratil důvěru, tak především pan předseda. Není důležité, že u mě, ale především u veřejnosti, což není pro politika dobrá zpráva," uvedl Netolický pro ČTK.

Kauza Hamáčkovi cesty do Moskvy, která se ve Sněmovně řešila za zavřenými dveřmi, tak má přímý dopad do samotné sociální demokracie v jejíž čele Hamáček stojí. Vše navazuje na odhalení, že zdrojem pro článek Seznam Zpráv byl právě pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD). Ten minulý týden serveru popsal, že se s ním Hamáček 15. dubna bavil o záměru letět do Ruska a přivézt vakcíny Sputniku V. Krátce po zveřejnění článku Hamáček Netolického nečekaně a bez bližšího vysvětlení odvolal z dozorčí rady pošty.