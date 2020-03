Do redakce Deníku doputovala fotografie, kterou jeden z našich čtenářů pořídil v areálu skateparku, jehož vlastníkem je orlickoústecká radnice. „Je to v bývalém areálu Prefy, za brankou. Nejedná o fotomontáž, kousek dál je velkoobchod, takže tam projde mnoho a mnoho lidstva,“ napsal čtenář, jehož totožnost redakce zná.

Fotografie zachycuje postavu vhazující hákový kříž do koše na odpadky, která je nasprejovaná na betonové zdi. Lidé v Ústí si kladou otázku, co symbol znázorňuje a zda se nejedná o propagaci nacismu.

Podle předsedy České asociace skateboardingu, která provozuje skatepark, Jana Lankaše je fotografie stará několik měsíců. „Já osobně jsem si žádného takového symbolu nevšiml. Grafitů je tu opravdu mnoho a nekontroluji jeho obsah,“ vysvětluje zástupce provozovatele Miroslav Linhart.

Ve skateparku podle Miroslava Linharta proběhlo za dobu jeho existence už několik graffity akcí a prostor před skateparkem, jako jsou různé zdi v okolí, slouží i jako takzvaný legal, což znamená, že může kdokoliv přijít a něco na ně legálně nasprejovat. „Proběhl jsem vnitřek skateparku a ničeho takového jsem si nevšiml,“ reagoval Miroslav Linhart na dotaz Deníku.

Případnému odstranění symbolu se provozovatelé skateparku nijak nebrání. „Symbol samozřejmě odstraním, ale potřebuji vědět, kde daný grafit je,“ vysvětlil zástupce provozovatele. A o odstranění požádal asociaci i starosta města Petr Hájek.

Nakonec se však ukázalo, že symbol, který nepoužívají pravicoví neonacisté, ale ultralevicoví, radikální sympatizanti antifašistického mezinárodního hnutí Antifa, byl už před časem překryt jiným graffiti.

V sousedním Německu je symbol zakázán, zákon totiž, bez ohledu na kontext, zapovídá jakékoliv zobrazování nacistických symbolů. Podle odborníka na extremismus, profesora brněnské Masarykovy univerzity Miroslava Mareše však není na samotném symbolickém zobrazení házení hákového kříže do odpadkového koše nic špatného.

„Je logické, že se tím vyjadřuje odpor k nacismu. O problémech v Německu vím, tam jsou však poněkud jinak napsány zákony a nakonec soudy vyšší instance rozhodly ve prospěch těch, kteří užívali hákový kříž v jasném antifašistickém kontextu,“ vysvětluje odborník na extremismus.

Seznam zakázaných symbolů není

Problém by podle profesora Mareše mohl nastat, pokud by byla nápisem či jiným symbolem vyjádřena přímá příslušnost k Antifě, respektive k Antifašistické akci. „Pak bych viděl problémy ohledně problematického prolnutí těchto konceptů a organizací s levicovým extremismem, to však zřejmě ústecký případ není,“ pokračuje Miroslav Mareš. Symbol odhazování hákového kříže do koše mohou podle něj využívat i demokratičtí odpůrci nacismu a neonacismu.

Česká republika žádný seznam zakázaných symbolů nemá. Protiprávnost konkrétních projevů se podle Adama Rözlera z tiskového odboru ministerstva vnitra posuzuje na základě kontextu užití takového symbolu.

„V tomto směru nelze na dané graffiti dle názoru ministerstva nahlížet jako na protiprávní, byť obsahuje symbol zobrazující hákový kříž. Z daného kontextu je patrné, že tímto graffiti nemá být nijak podporován či propagován nacismus, spíše naopak,“ vysvětluje Rözler.

Obnovu fasády hlídají památkáři

Řádění neznámého sprejera, který před měsícem a půl nastříkal hákový kříž na fasádu orlickoústeckého Roškotova divadla, policie prozatím nedopadla. „Případ je stále v prověřování, nikdo nebyl dosud obviněn,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí pardubického krajského ředitelství policie Eva Maturová.

Na obnovu poškozené fasády Roškotova divadla, které je národní kulturní památkou, dohlížejí odborníci z pardubického pracoviště Národního památkového ústavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o národní kulturní památku, rozhodovací pravomoc má v této věci krajský úřad. „Břízolitová omítka, která se na objektu nachází, není původní a byla opravována v první polovině osmdesátých let 20. století,“ uvedla Jana Řehounková.

„Jsme v kontaktu s místními i krajskými orgány státní památkové péče. Hledá se nejrychlejší možné řešení, které bude co nejvíce šetrné k podstatě objektů,“ dodává mluvčí pardubických památkářů.