Vzpomenu si, jak známí po lyžovačce v Itálii minulý týden přišli našim dětem popřát k narozeninám a mladší potomek poté lehl s horečkami a dost kašle. Co když…

Na vteřinu zaváhám a pak se přistihnu, že taky stojím na kraji propasti zvané panika. Ne, hlavně klid. Na chřipku už letos v Čechách zemřelo několik lidí a o tom se mlčí. Proč se jí nebojíme stejně tak jako koronaviru? Protože nikdo nevyvolal hysterii, a tak horký čaj a postel stačí.

Tak co s koronavirem? Hygienici radí mýt si ruce, jíst zeleninu a ovoce a hlavně zachovat chladnou hlavu. Tak to snad děláme skoro všichni pořád. Koronavirus je jen jiný druh chřipky a roušky jsou stejně na nic, říká to i moje známá zdravotní sestra a ta je v klidu. Zdravotníci přece musí vědět.

Mnohem nebezpečnější než virus z Číny bude panika, která vypuká v obchodech. Jestli v bude v Česku nějaké úmrtí, pak jedině z hysterie a ušlapání v supermarketu u regálu s konzervami.