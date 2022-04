„Asi nejvýraznější změnou je úprava odskokové plochy u bulfinče, která má nyní strmější úhel, a to z obou stran. Vrátili jsme se k původní podobě, kdy lze tuto překážku překonávat oběma směry. Terénní nerovnosti jsme odstranili také před Hadím příkopem a za překážkami prodlouženého Taxisova příkopu,“ vyjmenoval některé změny správce dostihové dráhy Václav Žižka.

Více koní a větší výhry. Pardubické závodiště se chystá na dostihovou sezonu

Jeho tým zaměstnanců také provzdušňuje dráhy, na které se dává písek. „Na dostihové dráze je zaseto 1100 kilogramů travního semínka na osmi hektarech. Po provzdušnění dráhy aktuálně pískujeme. Máme připraveno 600 tun materiálu. Výsledkem je lehčí půda a efektivnější zavlažování,“ popsali aktuální práce zástupci závodiště.

Areál také potrápila nedávná vichřice, která poničila některé stromy. Z dráhy zmizely dva topoly, které dlouhé roky rostly u Zahrádek. „Budou tu místo nich vysazeny duby, které v této lokalitě už také několik desetiletí rostou. Než však dorostou do potřebné výšky, bude místo označeno bílými ploty,“ dodal Žižka.

V roce 2022 čeká pardubické závodiště deset dostihových dnů

Sezona v Pardubicích odstartuje Zahajovacím dostihovým dnem 8. května. „Kvalifikační mítinky jsou na programu v květnu, v červnu, v srpnu a v září, samotná 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se poběží v neděli 9. října a tečku za sezonou udělá dva týdny poté Závěrečný dostihový den,“ sdělila mluvčí Dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová.

Historie Velké pardubické se píše už od roku 1874. Od té doby se konalo už 131 ročníků legendárního dostihu, kterému pravidelně předchází čtyřdílný kvalifikační seriál. Letos Dostihový spolek avizoval návrat do předcovidových standardů. Velká pardubická se poběží znovu o pět milionů korun a pořadatelé doufají, že to přinese návrat zahraničních aktérů.

Práce na dostihovém závodištiZdroj: Dostihové závodiště Pardubice

Nedočkaví jsou i diváci. „Už se moc těšíme, doufám, že to bude hezká podívaná jako každý ročník,“ řekla Jana z Pardubic, která plánuje vyrazit s celou rodinou.

„Potom, co upravili Taxis, už to není tak výjimečný závod, ale je to spíš taková tradice. Hlavně aby zase nebyla nějaká opatření,“ dodal Václav, který poslední Velkou pardubickou vynechal právě kvůli pandemii koronaviru.

PODÍVEJTE SE: Druhá říjnová neděle patřila Velké pardubické. Nejen na závodišti

O dopadech covidu na dostihový sport se na začátku dubna diskutovalo ve francouzském městě Saumur. „U třech kulatých stolů jsme diskutovali nejen o cestě od zemědělství ke sportu, ale především o aktuální situaci v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu,“ řekl ředitel Dostihového spolku Pardubice Jaroslav Müller.

Všechny české dostihy na mezinárodní konferenci ve Francii zastupovaly právě Pardubice. „Faktem je, že dostihový provoz je ekonomicky čím dál náročnější. Popularitu překážkových dostihů v České republice stále drží nejvíce dotovaná Velká pardubická. Ta má ohlas i v zahraničí,“ dodal Müller.