/FOTOGALERIE/ Pravděpodobně začátkem příštího roku se turisté na Dolní Moravě budou moci projít po visutém mostě, který bude nejdelší svého druhu na světě. Záměr vybudovat lávku, která spojí dva vrcholy, však není žádnou novinkou. Idea výstavby je stejně stará jako oblíbená Stezka v oblacích. Visutý most však dnes budí nejen zvídavost u potencionálních návštěvníků, ale také obavy místních například z dalšího nárůstu dopravní zátěže. Z osm let starého posudku nicméně vyplývá, že okolní přírodě výrazně neublíží. Dnes už by se ovšem místní k tehdejšímu souhlasu s lávkou stavěli jinak.

Dolní Morava bude mít novou atrakci. U Slaměnky vzniká visutý most. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Plány na výstavbu visutého mostu sahají minimálně do roku 2013. Tehdy na Dolní Moravě nestála ani známá a turisty hojně navštěvovaná Stezka v oblacích. Dnes v místě roste zhruba 700 metrů dlouhá a 95 metrů vysoká lávka, která překlene údolí Mlýnského potoka. Vstupními a zároveň výstupními objekty budou stanoviště v okolí chaty Slaměnka a na druhé straně prostor mezi vrcholem Slamníku a Chlumu. „V obou případech v nadmořské výšce přesahující 1 100 metrů,“ je vysvětleno v dokumentaci, která před lety posuzovala vliv výstavby lávky na životní prostředí. Posudek, na základě kterého později zastupitelstvo obce schvalovalo změnu územního plánu, v roce 2013 nezjistil významně negativní vliv na životní prostředí. „V místě koncového objektu visuté lávky bude lesní porost vykácen,“ píše se v posudku, podle kterého je jediným, zvláště ohroženým živočišným druhem, který by mohl být významně ovlivněn odlesněním plochy, jeřábek lesní. „Jeho přítomnost v dotčeném území se však nepodařilo při terénních šetřeních v roce 2013 prokázat a jeho výskyt zde není udáván ani z minulých let,“ objasnili pracovníci společnosti EMPLA AG, která posudek zpracovávala. Psali jsme již: Na Dolní Moravě staví novou atrakci. Visutý most bude nejdelší na světě Přečíst článek › Zásah do přírody podle posudku nedosáhne větších rozměrů, protože velikost zastavěné plochy je minimální. Podle zjištění odborníku tak v roce 2014 nic nebránilo zastupitelstvu obce provést změnu územního plánu. Více atrakcí, větší problém pro místní V době před Stezkou v oblacích si však zřejmě málokdo uměl představit, jakou zátěž budou právě jednorázoví výletníci pro obec představovat. To potvrzuje i současný starosta obce Richard Novák. "Tato atrakce je v územním plánu vyznačena dlouho. Dnes bychom se k takové věci stavěli jinak a s daleko větší opatrností,“ řekl ke stavbě visutého mostu Novák. Stezka v oblacích je v provozu od prosince roku 2015. Během první roku provozu ji navštívilo asi 200 tisíc lidí. A návštěvnost atrakce neublížila v minulém roce ani pandemie koronaviru. V roce 2019 a 2020 totiž na Stezku v oblacích zavítalo asi 300 tisíc lidí, vyplývá to z dat agentury CzechTourism Resort Dolní Morava má ambici stát se destinací pro návštěvníky z celé střední Evropy. Vybudování mostu je tak další atrakcí, která má do obce přilákat turisty. „Práce jsou nyní v běhu a termín, se kterým pracujeme je jaro 2022,“ sdělil ředitel obchodu a marketingu resortu Tomáš Drápal. Už Stezka v oblacích do obce táhne zástupy jednodenních turistů. „Stezka je skvělá. Jakmile budeme mít čas, určitě tam znovu vyrazíme a když už tam bude stát visutý most, podíváme se i tam,“ řekl Deníku Adam Horáček. Resort i nadále chystá řadu nových lákadel. Mezi nimi je například budovaná síť singletrailů. „Jsou součástí uceleného investičního plánu na období nejbližších pěti let a zahrnují doplnění a rozšíření nabídky tak, aby resort byl plně konkurenceschopnou a v mnoha ohledech naopak jedinečnou destinací v regionu střední Evropy,“ vysvětlil ředitel Martin Palán. Ochránci přírody bijí na poplach Ochránce přírody však zastavování lokality v blízkosti Králického Sněžníku chladnými rozhodně nenechává. Se svou stížností na výstavbu nového hotelového komplexu na Dolní Moravě v lokalitě Pod Slonem neuspěli u Pardubického kraje. Záměr investorovi nakonec pozastavilo ministerstvo životního prostředí. Visutý most na Dolní Moravě pokoří svou délkou dosud nejdelší lávku ve Švýcarsku. Ta propojuje obce Zermatt a Grachen a je dlouhá téměř pět set metrů. A konkurovat nebude ani nová lávka, která se buduje v severním Portugalsku. Ta má měřit totiž 516 metrů. „Stanovisko je důkazem toho, že ministerstvo zkrátka vnímá lokalitu na Dolní Moravě odlišně než Pardubický kraj,“ poznamenal Slavomír Bušina z Českého svazu ochránců přírody. Podle stanoviska EIA může mít záměr vybudovat nový hotel „významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.“ Navýšení ubytovacích i parkovacích kapacit se tak na čas odsouvá. Resort musí nyní předložit řadu nových dokumentů a studií, mezi nimi také posouzení vlivu záměru na ptačí oblast Králický Sněžník nebo stanovisko, jaké bude mít nadměrné rekreační využívání dopady na dopravu či hluk v obci a krajině. Dolní Morava bude mít novou atrakci. U Slaměnky vzniká visutý most.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková „Znamená to pro nás zdržení a vícenáklady s tím spojené. Zdržení bude trvat minimálně půl roku a cena bude zhruba 200 tisíc korun,“ komentoval stanovisko ministerstva Martin Palán. Nové ubytovací kapacity by tak alespoň částečně mohly pomoci místním od jednodenních turistů. A vrásky na čele dělá také kontroverzní rozhledna na polské straně Králického Sněžníku. Kvůli výstavbě se v minulých týdnech sešla také česko-polská expertní komise, která konstatovala pochybení na straně zhotovitele. Tomu nyní hrozí vysoká pokuta.



