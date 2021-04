Migrace obojživelníků začala, stěhují se ze zimních úkrytů do rybníků a tůní, aby se spářili. Jenže žábám a čolkům často v jejich cestě stojí frekventované silnice, tak se stává, že jejich těla rozmasakrují kola projíždějících aut a autobusů. Ropuše trvá překonání sedmimetrové vozovky třicet minut, skokan cestu zvládne za čtvrthodinu a čolek silnici zdolá za hodinu. Právě pro jejich záchranu budují v těchto dnech ochránci přírody zátarasy, které zabrání smrti tisíců žab.

Zátarasy brání hromadnému úhynu roztoužených žab | Foto: členové ZO ČSOP Rybák Svitavy

O víkendu se do práce pustili členové Českého svazu ochránců přírody Rybák Svitavy. Zaměřili se na výstavbu dočasných zábran v Hradci nad Svitavou. Šlo už o patnáctý ročník transferu obojživelníků v tomto místě. Přes zátarasy se žáby a čolci nedostanou, spadnou do nastražených kbelíků vystlaných molitanem a lidé je přes silnici denně přenáší k vodě. Takhle to potrvá asi šest týdnů a díky jejich snaze auta nepřejedou tisíce žab. "Používáme jen dočasné zábrany, které poté odstraníme. Někde se staví i trvalé, ale my bychom rádi na podzim příštího roku vybudovali v tomto místě propustky pod silnicí, jako to udělali nedávno v České Třebové. Potom bude cesta k vodě a nazpátek naprosto bezpečná," uvádí Jakub Vrána ze základní organizace ČSOP Rybák Svitavy.