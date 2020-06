Hasiči se na dlouhotrvající déšť předem pečlivě připravovali. Čistili koryta řek od nánosů bahna a spadaných větví, u některých dříve vylitých potoků uměle navyšovali břeh pomocí pytlů s pískem. Také díky tomu nejsou tentokrát škody takové jako minulou neděli.

Už v sobotu ráno nechal starosta Třemošnice Miroslav Bubeník uzavřít tamní lávky, protože hladina vody nebezpečně stoupala. Na Zlatém potoce platil třetí stupeň povodňového nebezpečí. Stejná byla situace i na řece Novohradce. Protože je půda nasycená, neměla se po vylití z koryta kam vsáknout a v mnohých přilehlých obcích se tvořily laguny.

Přehrada na Seči se pomalu naplňuje, včera ve 14 hodin do přelití zbývalo 169 centimetrů. Je třeba vodu upouštět, což se děje rychlostí 16 až 17 metrů krychlových za sekundu. Protože je vypočtená hodnota přítoku kolem pětadvaceti kubíků, hladina stoupá.

V minulosti se už stalo, že sečská vodní nádrž přetekla. Bylo to v roce 1997 a poté o pět let později.

Zdroj: DENÍK/Lada Součková

Záplavy už podruhé postihly areál Památníku Ležáky. V sobotu se jel na místo podívat ředitel Památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík. „Naše týdenní úsilí, abychom dali celý areál do pořádku před pietní vzpomínkou, která se uskuteční tuto středu, vzalo během několika málo minut za své. Pokud přestane pršet, začínáme v pondělí nanovo,“ uvedl Stehlík.

Hasiči v těchto dnech často vyjíždějí k záchraně osob či zvířat. I uplynulý deštivý víkend zaznamenali několik takových výjezdů. Dobrovolní hasiči ze Žďárce u Seče zachraňovali pod přepadem Dolní rybník Peklo několik malých kachniček, kterým hrozilo utonutí. Velmi silný proud je totiž uvěznil na místě, ze kterého je možné se dostat pouze přes vodní česla. Pokud by skočily do silného proudu vody, hrozilo by jim vyčerpání a utopení se ve vodní pěně. Hasiči s pomocí lezeckého vybavení je z druhé strany odchytli a přemístili do bezpečí.

SANITKA V NESNÁZÍCH

Poměrně dramatickou situaci řešili hasiči, když sanitka záchranky mířila do Závratce k pacientce, která utrpěla silnou alergickou reakci po štípnutí hmyzem. Téměř u cíle vůz zapadl do bláta. Lékař se sestřičkou museli vyrazit po svých a poskytnout ženě neodkladnou pomoc. Šofér sanitky se pokoušel vyjet, ale zapadl do bahna ještě více. Na pomoc přispěchal traktor, jenže ten na podmočeném terénu zapadl také. Řidič proto přivolal dobrovolné hasiče z Třemošnice. Ti byli na místě velmi brzy. Pacientku naložili do svého osobního zásahového vozu a vyčkali na příjezd druhé posádky zdravotnické záchranné služby.

Na místo přijel další traktor ze Služeb města Třemošnice, vytáhl vůz záchranky z druhé strany cesty a pomohl vyprostit i zapadlý traktor. „Je to asi měsíc, co tady kopali elektřinu nahoru do chaty a ta zem si ještě nesedla. Teď po deštích je cesta narušená,“ řekla k situaci místní obyvatelka.