Labyrint v Brandýse nad Orlicí se dostal mezi dvacítku nejkrásnějších labyrintů na světě. V top 20 je jediný z České republiky, vedle něho jsou přírodní bludiště z Austrálie, Indonésie, Číny nebo Argentiny. Mezi prestižní labyrinty se ten z Brandýsa dostal navíc v roce, kdy je to přesně 400 let od doby, kdy ve městě na Orlickoústecku Jan Amos Komenský napsal své zásadní dílo Labyrint světa a ráj srdce. Právě tato kniha byla inspirací pro vznik Labyrintu v Brandýse nad Orlicí.

Labyrint v Brandýsu nad Orlicí. | Video: Lukáš Staněk

Barokní bludiště navrhl v roce 2003 David Růžička a připomíná filozofa Jana Amose Komenského. Věda, okultní a botanika jsou klíče k této tajemné architektuře umístěné ve stínu obelisku a inspirované knihou Labyrint světa a ráj srdce vydanou v roce 1623. To, že se zdejší Labyrint dostal do světové dvacítky, je pro město obrovský úspěch.

„Zůstáváme nohama na zemi, ale moc si top dvacet vážíme,“ řekl Filip Tomášek ze spolku Brandýs ve světě, který o Labyrint pečuje.

Úspěch je o to větší, že svůj Labyrint nikam nehlásili. Za vše může jedna velká instagramová náhoda. „Někdy v lednu se ozval přes Instagram nějaký Ital a psal nám o fotky Labyrintu ve vysokém rozlišení. Naznačoval něco o webu, kde se věnují zahradám. Pán totiž našel fotku brandýského Labyrintu na Instagramu města. Ukázalo se, že je obrovským fanouškem labyrintů a bludišť. Tvrdil, že spolupracuje s administrátory jednoho webu a navrhne Labyrint na seznam zajímavých přírodních bludišť,“ vzpomínal Tomášek.

Dva měsíce se mu nikdo neozval, tak se zkusil zeptat, jak to dopadlo. Odpověď všechny překvapila. Dostali totiž odkaz na dvacítku nejkrásnějších světových labyrintů a mezi nimi byl i Brandýs nad Orlicí. Na webu je jediný z České republiky a navíc vedle krásných přírodních bludišť z celého světa, mezi kterými nechybí USA nebo Velká Británie a další země.

Pro spolek i město je to velký závazek do budoucna. „Těšíme se, až skončí rekonstrukce železničního koridoru a znovu se otevře cyklostezka. O prázdninách už vše pojede naplno. Jsme v údolí, kde Jan Amos Komenský napsal Labyrint světa a ráj srdce a těší nás i další věc. To všechno se stalo v roce, kdy je to přesně 400 let od doby, kdy Komenského Labyrint vyšel,“ dodal Tomášek.

V sobotu spolek připravoval Labyrint na novou sezonu. Péče o Labyrint z habrů, který má 35 krát 35 metrů, není snadná.

„Minimálně třikrát nebo čtyřikrát za sezonu musíme habry stříhat. Je to vždy vícedenní operace, potřebujeme na to speciální techniku a taky silné ruce. V létě, kdy je otevřeno každý den, tak údržbu děláme po večerech nebo brzy ráno. Ale habry jsou i po 20 letech od výsadby zdravé,“ vysvětlil Tomášek a přiznal, že letos musí cestičky vypadat ještě lépe než kdy předtím. Na návštěvníky budou u vstupu čekat nové strážní budky a také informační cedule, která připomene prestižní umístění ve světové dvacítce.

Brandýs nad Orlicí se tak dostane více do povědomí turistů, kteří mimo jiné využívají cyklostezku z Chocně do Ústí nad Orlicí, která vede údolím Tiché Orlice.

„Každou sezonu přijedou do Labyrintu tisíce turistů a věřím, že jich letos bude ještě víc. Naproti je pomník J. A. Komenského a sklepení, kde původně stál srub. Tam Komenský asi tři roky žil a skrýval se před pronásledováním. Napsal tady stěžejní dílo Labyrint světa a ráj srdce. Pak působil i na evangelickém kostele, kde je uložena prsť z jeho hrobu,“ doplnil starosta Brandýsu Vít Zabranský.

Na Labyrintu se podíleli obyvatelé z města, kteří si kupovali habry. Svůj strom tu má i Václav Klaus a další osobnosti. Labyrint se pro veřejnost otevřel v roce 2009. Letošní sezona tu začíná v sobotu 29. dubna a Labyrint bude otevřený i v pondělí 1. května. Do léta je přístupný vždy o víkendech a svátcích, o prázdninách potom každý den.

VÍCE O LABYRINTU:

Provozní doba byla stanovena takto: V květnu, červnu a v září o sobotách a nedělích od 9 do 17 hodin. V červenci a srpnu denně od 9 do 18 hodin. Polední přestávka je od 12 do 13 hodin.

Bludiště leží na ose pomníku J. A. Komenského a jeho půdorys tvoří čtverec o rozměru 35 x 35 metrů. Uvnitř čtverce je zjednodušená azimutálně pojatá kresba zemské koule, kde hlavní poledníky a rovnoběžky rafinovaně přerušované komplikují cestu do centra labyrintu. Ve středu, tedy v cíli, vzniká výtvarný objekt symbolizující "ráj srdce". V současné době jej tvoří točité kamenné schody a bude doplněn o středový kovaný sloupek.

Veškeré linie bludiště bude tvoří přesně geometricky vysazený habr obecný (Carpinus betulus) o šířce stěny 0,8 metru a výšce 2 metry. Stěna z udržovaného živého plotu bludiště zamezuje v největší možné míře průhledu. Veškeré vstupy a prostupy jsou široké téměř jeden metr.