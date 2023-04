Pardubičtí fanoušci zaplnili v pátek odpoledne enteria arénu i hospody a s napětím sledovali semifinálové klání Pardubic s Třincem. Jedinečnou atmosféru na stadionu zachytil fotograf Luboš Jeníček.

Fans, díky! Pardubičtí fanoušci fandili ze všech sil. Arenu zaplnili do posledního místa. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

V pátek už před pátou hodinou odpolední se začaly plnit restaurace v Pardubicích. Pardubičtí fanoušci zaplnili hospody, aby s napětím sledovali semifinálové klání Pardubic s Třincem.

Již v deváté minutě se restaurace „otřásala v základech“, když dal Čerešňák první a zároveň poslední gól Pardubic v tomto utkání. Poté fanoušci jen s napětím sledovali, jak utkání dopadne.

Sen o titulu zůstal pouze snem, naděje rozmetal třinecký kat Čukste

Bohužel pro domácí ve 12. minutě svou povedenou střelou remizoval Hrňa do pardubické brány. Ve druhé třetině ovšem rozhodla trefa lotyšského obránce Čuksteho a Pardubicím se tak letos uzavřely brány k titulu.

Výkon našeho Dynama byl úžasný

Jedním z fanoušků byl i primátor Pardubic Jan Nadrchal. „Chtěl bych celému týmu HC Dynamo Pardubic poblahopřát k bronzové medaili. Ano, doufali jsme všichni, že zažijeme postup do finále a třeba i zisk titulu. Ale chci jak hráčům, tak realizačnímu týmu poděkovat. Sezóna byla velmi úspěšná a semifinálové boje, hlavně ten poslední, byl ukázkou skvělého hokeje, kde jde nejen o sportovní výkony, ale i promyšlenou strategii," uvedl primátor. Výkon Dynama označil za úžasný.

Podívejte se na miminka narozená v Pardubickém kraji v 15. týdnu roku 2023

„Velké uznání patří fanouškům Dynama, kteří ho podporovali a možná i díky nim to rozhodl až velmi vyrovnaný sedmý zápas. Fans, díky! Pardubický hokej slaví stovku a já jsem rád, že jsme ho jako město v několika předchozích letech nenechali padnout. Ano, je to bronz, ale čestně a hrdinně vybojovaný a my, příznivci, můžeme být hrdí. Do kabiny letí velké poděkování. A soupeři gratulace," dodal Jan Nadrchal.