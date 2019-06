„V tuto chvíli máme připravené projekty v Litomyšli a Pardubicích za 70 milionů korun. Tato částka svědčí o tom, že jsme velmi efektivní při získávání peněz z Operačního programu životního prostředí. Rada Pardubického kraje dále schválila šest nových projektů, které chceme realizovat. Zde se jedná o investici v souhrnné výši zhruba 100 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

V Litomyšli budou realizována úsporná opatření na tělocvičně a hlavní budově. „Jelikož se jedná o památkový objekt, nejde o zateplení fasády, ale o repase a repliky původních okenních a dveřních výplní, zateplení podlah a stěn v půdních prostorách a řešení oprav vlhkostí napadených omítek. Dále jsou zahrnuté drobné opravy střechy nebo omítek říms. Součástí projektu je mimo jiné vybudování okapového chodníku z žulových kostek s drobnými úpravami terénu, tak aby nebylo zdivo zatěžováno stékajícími dešťovými vodami. Také budou opraveny terénní zídky z lomového kamene a betonu. Celková suma je v tomto případě 31,8 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický.

Budova SPŠ potravinářství a služeb Pardubice je rozsáhlý objekt skládající se z historické části a novodobé přístavby, které jsou provozně i účelově propojeny. Stará část budovy je nemovitou kulturní památkou. „V tomto případě budou energeticky úsporná opatření na vnější obálce budovy provedena při důsledném zachování jejího stávajícího výtvarného výrazu,“ uvedla krajská radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová. Investice v Pardubicích je ve výši 34,9 milionů korun.

Na svém první červnovém zasedání schválila Rada Pardubického kraje další projekty, které by měly být zrealizovány v rámci výzvy OPŽ. Realizace úspor se týká VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, DM a ŠJ Pardubice, ZŠ Lanškroun, ISŠ Moravská Třebová, OLÚ Jevíčko nebo Dětského centra Veská. „Jedná se o budovy, které je potřeba opravit tak, aby úspory byly co největší. Chceme v co nejvyšší míře využít finanční prostředky z Evropské unie, abychom uspořili co nejvíce peněz z rozpočtu kraje. Celková suma je odhadnuta na necelých 100 milionů korun,“ sdělila Hana Štěpánová.