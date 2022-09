Od začátku roku prošlo branami pardubického letiště přes 71 tisíc cestujících. Turisté mířili do Řecka nebo Španělska, nejčastěji ale letadla odlétala do Bulharska, kam přes léto mířily hned čtyři spoje týdně. Vůbec poprvé se z východních Čech mohli lidé vypravit také do Egypta a Tuniska.