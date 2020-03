Ukázaly to víkendové případy nákazy v pečovatelských domech v Česku. A na náladě jejich personálu poté nepřidala ministerská doporučení, co mají dělat.

„Jsou to hraběcí rady. Některá z opatření jsme přijali již předtím, než byla nařízena státem, jsme maximálně opatrní. Ale některým doporučením a opatřením nerozumím: Nejen u nás je složité vytvořit oddělené úseky pro pacienty nakažené koronavirem. Problém je to i z personálního hlediska,“ uvedl šéf Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí.

Do vlády se kvůli tomu už opřela viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb, šéfka hradeckého „duchoďáku“ U Biřičky Daniela Lusková. Podle některých Deníkem oslovených ředitelů pobytových zařízení však ne za vše může ministr Vojtěch. Selhává prý spíše jeho kolegyně Maláčová.

Doporučení pro smích

Doporučení z ministerstva, aby se klientům i personálu měřila soustavně teplota, dodržovala se hygiena a zakázaly se návštěvy, se smějí i jinde.

„Děláme to dávno, ne na základě nařízení ministerstva, děláme to standardně,“ reagovala Alena Fiedlerová, ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli. „Naší novou povinností je klienta s teplotou 37,5°C a vyšší izolovat od ostatních, a to ideálně se samostatným wc, sprchou, vyčleněním personálu. Kdo znáte naše prostory, jistě se také zamýšlíte, jakým způsobem se s tím popereme. Proti nařízení jsme se důrazně ohradili. Ministerstvo zdravotnictví nemá vůbec představu, jakým způsobem fungují pobytové služby, co je v nich možné a co je opravdu scifi,“ dodala.

Mnozí poskytovatelé sociálních služeb však zároveň dodávají, že máslo na hlavě nemá jen ministr zdravotnictví Vojtěch, ale především jeho kolegyně Jana Maláčová, domovy pro seniory jsou totiž v její gesci. Ona tak prý měla reagovat na kroky Vojtěcha a požadavky Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ale neudělala to.

„Nebýt obrovské sounáležitosti na místní úrovni, stovek dobrovolníků a vydatné pomoci měst jako našich zřizovatelů, nebyla by ještě před pár dny desinfekce, roušky, nic. O respirátorech ani nemluvě. Ministerstvo sociálních věcí funguje špatně, ale všichni svádí vinu na Vojtěcha,“ uvedl šéf jednoho ústavu v kraji, který si nepřál být jmenován.

Proti přenosu nákazy zvenčí – od personálu, přesto nemusí sebepřísnější opatření stačit. Sestry jezdí z práce domů, musí na nákup, používají dopravní prostředky… „Stát se to může, nevíte, kde to chytíte. Všichni ale děláme skutečně maximum,“ přisvědčila ředitelka Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Miluše Kopecká.