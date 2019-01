Pardubický kraj – „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“ To jsou verše, které už nyní trénují koledníci, kteří v pátek vyrazí na Tříkrálovou sbírku.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Letošní koledování proběhne už o víkendu, v Pardubicích se ale už dnes od 9.30 hodin koná slavnostní zahájení na Pernštýnském náměstí.



PODPOŘÍ DESET SLUŽEB

Koledníci napříč krajem vyrazí dům od domu od pátku do neděle. V Chrudimi potkáte koledníky v sobotu, na Orlickoústecku od pátku do neděle a právě tady sbírka letos podpoří deset služeb Charity Ústí nad Orlicí. „Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě,“ uvedla Iva Marková ze zdejší charity s tím, že jedním z charitních hlavních cílů je podpora rodiny. „V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2 895 811 korun, 65 procent výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v domácí hospicové péči a charitativní pečovatelské službě,“ popsala Iva Marková.

Na řadě míst se konají doprovodné koncerty. V Pardubicích se v kostele svatého Bartoloměje v neděli v 16 hodin koná Tříkrálový koncert chrámového sboru a hostů, koncert se odehraje i v Ústí nad Orlicí, a to v neděli v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.



MAJÍ SVÉ ČÍSLO

A jak koledníky Tříkrálové sbírky bezpečně poznáte? Každá skupinka má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.