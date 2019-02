Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda informuje o rekonstrukci na železnici. „Pardubice byly realizovány tak nadčasově, byť je to desítky let, že ještě teď z toho můžeme těžit a nemusíme se zabývat rozsahem uzlu jako takového oproti jiným železničním stanicím. Jsem pyšný na to, že se blíží den D, kdy budeme konečně moci rekonstruovat železniční uzel – budovu i železniční infrastrukturu,“ řekl Svoboda.