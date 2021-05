Celý program vznikl pod záštitou Pardubického kraje. Zapojila se do něj ale i krajská muzea a galerie, město Pardubice nebo například některé objekty z Národního památkové ústavu. Přidaly se i komerční firmy, které jsou s odkazem rodu Pernštejnů nějak spojeny, jako je například pardubický pivovar, který letos slaví své sto padesáté narozeniny. V programu je tak zapojeno přes třicet účastníků, kteří plánují během následujících měsíců uspořádat nějakou akci připomínající právě dobu Pernštejnů, která byla pro Pardubice tak významná.

Historickou podporu celého programu poskytl historik Petr Vorel z Univerzity Pardubice. „Pernštejnové jsou pro Pardubice zcela zásadní rod. Zejména pak Vilém z Pernštejna, který sem přesunul svou hlavní rezidenci. Díky tomu se Pardubice tou dobou staly centrem ekonomiky, kultury a především financí,“ popsal. Dodal také, že právě tento panovník převedl tehdejší společnost ze středověku do rané renesance a je důležité, aby si ho lidé připomínali.

K této příležitosti vznikl i web vilem500.cz, na kterém mohou lidé najít například katalog s informacemi ohledně celého programu nebo interaktivní mapu se všemi jednačtyřiceti památkami, které za éry Pernštejnů a renesance převážně na území kraje vznikly. „Malovaná mapa vznikla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Pod každou památkou je možné najít mimo základních informací i odborné podrobnosti,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za kulturu a investice Roman Línek. Mimo to vyjdou v tištěné formě dvě odborné publikace věnované přímo Pernštejnům.

Zdroj: Pardubický krajCelou akci doprovází i venkovní výstava pro širokou veřejnost. Po celém kraji se v tomto týdnu objevily první panely, které poslouží lidem cestujícím za Pernštejny a renesancí jako zdroj informací. „Celkem jich bude patnáct. Jsou to trojboké stojany, na jedné straně je společný úvod o Vilémovi z Pernštejna, na druhé straně je téma spojené s konkrétním místem, kde je stojan umístěn a na třetí straně je mapa renesančních památek,“ dodal Línek.

Šest takových panelů je rozmístěno přímo v Pardubicích, dalších šest pak například v Chrudimi, Lanškrouně nebo v Lázních Bohdaneč. „Nápad byl umístit je tak, aby se s nimi setkávali při cestě do práce nebo do obchodu i lidé, kteří se o historii jinak tolik nezajímají,“ vysvětlil kastelán hradu Kunětická hora Miloš Jiroušek. Zbylé tři panely, které budou mít oproti ostatním pozměněnou podobu, by měly najít místo na Kunětické hoře, Liticích a na zámku v Litomyšli. Ty jsou ale kvůli stávajícím vládním opatřením zatím stále uzavřeny, na dvou z nich navíc probíhají rekonstrukce.

Součástí výstavy je i cestovatelská soutěž, která má podle slov Jirouška lidi motivovat k tomu, aby navštívili i další místa historicky spjatá s Pernštejny a sbírali o jejich odkazu další informace. Na každém stojanu je kromě výše zmíněných informací umístěn i QR kód. Po jeho načtení pomocí telefonu se zobrazí jednoduchá otázka vztahující se k informacím na daném panelu. Soutěž potrvá až do konce září a vylosovaní výherci získají různé upomínkové předměty.

Téma výstavy se propíše i do dalších kulturních akcí, které se v následujících měsících v Pardubicích odehrají. „V rámci Pernštýnské noci na začátku června se měl uskutečnit i historický průvod. Kvůli současné situaci jsme ho ale přesunuli až na podzim. Renesancí se bude věnovat letní festival Zrcadlo umění, který se zaměří především na výtvarné umění,“ řekl náměstek primátora Jan Mazuch.