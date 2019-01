Pardubice – Letos uplynulo již dvacet let od vyhlášení svátku Světového dne vody.

Den vody na ZŠ Závodu míru | Foto: Archiv ZŠ Závodu míru

V souvislosti s tímto výročím prestižní celosvětová organizace UNESCO vyhlásila rok 2013 jako Mezinárodní rok vodní spolupráce.

Projektový den na vodní téma

„Jako člen sítě Přidružených škol UNESCO připravila naše škola pro žáky druhého stupně projektový den k vodnímu tématu. Žáci si mohli vybrat ze široké škály nejrůznějších témat souvisejících s vodou, jako například Voda pro žíznivá města, Voda nad zlato, Voda ve vesmíru nebo Voda pro 21. století," uvedla ředitelka Základní školy Závodu míru v Pardubicích Jarmila Staňková.

„Děti měly k vybranému tématu vyhledat informace a zpracovat je podle předem stanovených kritérií do podoby plakátů (viz ilustrační foto). Ty nejzdařilejší práce budou vystaveny a prezentovány žákům prvního stupně," dodala ředitelka školy.



Při plnění úkolu si žáci vyzkoušeli také práci v jiných týmech, než na které jsou zvyklí z předešlých let.

„Tentokrát jsme nezvolili skupiny tvořené žáky napříč 6. až 9. ročníkem, ale vytvořili jsme dvě kategorie: od 6. do 7. a od 8. do 9. ročníku. Dělení samozřejmě odpovídala náročnost zadaných témat. Při své práci mohly děti využívat počítačové učebny, školní knihovnu či konzultovat s učiteli," řekla Jarmila Staňková.

Cílem akce bylo, aby si žáci osvojili nové vědomosti a aby si vyzkoušeli, jak pracovat v týmu, jak si rozdělit úkoly, vzájemně si pomoci, vyslechnout a respektovat názor druhých nebo diskutovat o různých možnostech řešení.

Posílení vztahů mezi žáky školy

„Věříme, že tento projekt přispěl k posílení dobrých vztahů mezi žáky, a to i mimo rámec třídních kolektivů. Všechny skupiny navíc odvedly výbornou práci. Vybrat tu nejlepší bude opravdu těžké," sdělila ředitelka školy.



Na závěr žáci odpovídali na otázky, které by měly pomoc při organizaci podobných dalších projektových dnů.

„Po celý den vyučující vnímali příjemnou pracovní atmosféru. Věříme, že i žáci to cítili podobně. Snad pro ně tento den nebyl ztraceným časem," uzavřela Jarmila Staňková.

Iveta Koubková