Rodičů, kteří by se postarali o svěřené dítě, je v celé České republice málo a výjimkou není ani Pardubický kraj, kde v pěstounských rodinách žije 752 dětí. Pečuje o ně 761 pěstounů.

Ilustrační foto. | Foto: Dobrá rodina

„Vypadá to jako vysoké číslo, ale stále to nestačí. Máme v evidenci na 290 dětí, které by se mohly dostat do rodin, z toho je téměř 50 dětí mladších deseti let,“ řekl krajský radní pro sociální péči Pavel Šotola.