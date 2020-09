Stovky studentů v karanténě, zavřené třídy, distanční výuka. Pandemie covid-19 začíná ovlivňovat výuku v základních i středních školách v celém Pardubickém kraji.

Aktuálně je zavřena základní škola v Čisté u Litomyšle, kde bylo na koronavirus pozitivně testováno jedenáct dětí a čtyři pracovníci školy. Opakované testy se uskuteční zítra, kdy do obce zase přijede odběrový tým Armády České republiky. „Pokud budou opakované výsledky testů negativní, vrátí se děti do školy 21. září,“ informoval starosta Čisté Petr Dřínovský.

Stovky žáků a desítky učitelů v karanténě hlásí střední školy zřizované Pardubickým krajem. Zatím jsou ale všechny školy otevřené. „Máme sledovací tabulku, kterou aktualizujeme dvakrát denně. Covid-19 ovlivňuje výuku ve 47 našich školách. Jedná se o kombinaci karantény a pozitivně testovaných studentů nebo zaměstnanců. Pozitivně testovaných máme zatím 22 žáků a pět pracovníků,“ uvedl Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Karanténu má v současné době nařízeno 355 studentů a 55 zaměstnanců škol.

Nejhorší situace je aktuálně na gymnáziu v Litomyšli a Holicích. „Na gymnáziu v Litomyšli je v karanténě 43 žáků. V Holicích nám vyběhla vlna v návaznosti na nákazu v místním sanatoriu, v karanténě je tam 50 studentů,“ dodal Kiss.

„Okresní hygienická stanice Svitavy nám v pondělí oznámila, že jeden žák našeho gymnázia je pozitivně testován na covid-19. Hygiena proto nařídila karanténu žákům 2.A, části třídy 6.P a 14 pedagogickým pracovníkům, a to do 21. září. Z tohoto důvodu je od 15. září na vyšším gymnáziu nařízena distanční výuka. Některé předměty, především semináře, budou vyučovány prezenčně. Žáci nižšího gymnázia budou mít prezenční výuku podle zvláštního rozvrhu a v některých předmětech výuka probíhá distančně,“ sdělila ředitelka litomyšlského gymnázia Ivana Hynková.

Testy na gymnáziu

Omezenou výuku hlásí také gymnázium v Poličce, kde se nákaza potvrdila u jednoho studenta. Hygiena rozhodla o karanténě pro všechny žáky třídy 1.A a pro deset pedagogických pracovníků. Nižší gymnázium je od čtvrtka otevřené. Vyšší gymnázium zůstane do 21. září zavřené. „Žáci 1.A, chlapci z 5.P a deset pedagogů zůstává do pátku 18. září v karanténě. Všichni se z nařízení hygieny podrobí hromadnému odběru vzorků na covid-19. Testování proběhne v sobotu 19. září v 10 hodin na školním dvoře. Podle výsledku testů určí hygiena další postup, na který budeme reagovat případnými změnami ve výuce,“ uvedl ředitel gymnázia Josef Dvořák.

Na zhoršenou epidemiologickou situaci zareagovalo i vedení vojenské školy v Moravské Třebové, kde studenti prvního ročníku přijdou o slavnostní slib. „Zrušili jsme slavnostní slib prvních ročníků, který se měl konat 26. září. Náhradní termín bez přítomnosti veřejnosti byl stanoven na pátek 25. září od 10 hodin v areálu školy,“ uvedl velitel vojenské školy Zdeněk Macháček.

Pardubický kraj zatím nechystá ve školách další opatření. „Bavili jsme se o rouškách ve třídách, některé školy to už zavedly. Je to na rozhodnutí vedení školy, kde cítí vyšší riziko. U učitelů je to složité, učit v roušce je hodně náročné. Při počtu 21 tisíc žáků na středních školách se bavíme o 22 nemocných. To není tragické číslo,“ uzavřel Martin Kiss.