Pardubice - 123. Velká pardubická: Trezor byl špatně připravený a spadl, nedokončil ani Tiumen. Raketová klisna měla volnou cestu k druhé výhře

Výsledky dostihů

123. Velká pardubická steeplechase (6900 m, dotace 5,000.000 korun):

1. Orphee des Blins (žokej Faltejsek, trenér Wroblewski, stáj DS Pegas), 2. Nikas (ž. Andrés), 3. Klaus (ž. Myška), 4. Kasim (ž. Novák), 5. Peintre Abstrait (Matuský), 6. Tropic de Brion (Dragon). Čas: 9:33,22. Výrok: zadrženě daleko – 3 1/2 – 1 1/2 – 8 – krk.

Další dostihy – I. Big Mago (ž. Váňa ml.) – Lumpik – Vivat, II. Luminator (ž. Brečka) – Taro – Nikan, III. Natalie (ž. Andrés) – Reaper – Jantar, IV. Renard Argenté (ž. Bartoš) – Ohio – Puntarenas, V. Shaman (Matuský) – Kyshanty – Grilias, VI. Sarika (ž. De Chitray) – Rubín – Ter Mill, VII. Čáriray (ž. Andrés) – Alanbrooke – Basso.

Stroj znovu naplno zazářil, Orphee des Blins vyhrála Velkou pardubickou podruhé za sebou. Tohle je klisna z jiné planety! Tiumenova vláda? Nadobro skončila.

Přichází období období nadupané raketové královny. „Tahle klisna je letec, když se do ní člověk opře, ona prostě jde. Nechtěl jsem na začátku moc provokovat," usmíval se v cíli vítězný žokej Jan Faltejsek.

Nechtěl provokovat, ale stejně se jeho Orphee des Blins nacpala hned do čela a nikoho před sebe do cíle nepustila. „Ona potřebuje prostor, první dva skoky byly takové neučesané. Greg z ní ale udělal super vytrvalce," vysekl žokej poklonu trenéru Wroblewskimu.



Duo Faltejsek, Orphee zopakovalo loňský suverénní výkon. Na tenhle pár nikdo neměl. „Loňský úspěch? Nádhera. Teď to bylo něco jiného, klisna má jméno, bylo to hodně těžké. Pro nás je to něco výjimečného. Doufám, že Orphee bude moci startovat i za rok, vůbec se nestresuje," věří jedenáctileté hnědce Gregorz Wroblewski.



Předpokládaní největší soupeři Orphee? Oba svoje jezdce shodili. Josef Bartoš spadl z Trezora na Havlově skoku, fenomenální Josef Váňa skončil svoji misi na poslední překážce.

Zklamáním byl hlavně Trezor. „V paddocku mi žokej říkal, že mu Trezor připadá ospalej," poznamenala jeho trenérka Hana Kabelková.



Nebylo to ono. „Měl jsem s Trezorem problémy v celém dostihu a už se z toho neposbíral. Došly mu síly, skočil do příkopu a už skok nedotáhl. Nebyl v optimální kondici," prohodil zklamaný Bartoš.

Tiumen s Váňou šli celý dostih hodně zezadu. Když se ale v závěru začínali přibližovat, spadli kvůli volnému koni, který jim na poslední překážce zkřížil trať.

„Myslel jsem, že si v mém posledním dostihu na kokos nedáme," prohodil jenom Váňa.



Slavný dostih doběhlo pouhých šest koní. Dvacetičlené startovní pole hodně prořídlo. Zahraniční jezdci padali z koní jako hrušky. „Je hodně nepříjemné, že se tam motalo tolik volných koní. Ale hlavně, že jsme to přežili," radoval se Dušan Andrés, jenž s Nikasem skončil druhý.