„Nemocnice o tom informovala praktické lékaře. Péči o akutní pacienty, včetně ambulantní operativy, přebralo primárně urologické oddělení Pardubické nemocnice, které má do budoucna také pomoci s obsazením jejího provozu. Nemocnice momentálně pracuje na dalším posílení týmu lékařů,“ uvedla mluvčí NPK Kateřina Semrádová. Omezení se týká jen ambulance, protože urologické oddělení v Chrudimi neexistuje už deset let.

Uzavřeno je i lůžkové oddělení chrudimské interny. Mělo být opět v provozu od začátku září, ale to se nepovedlo pro nedostatek personálu. Funguje tam pouze ambulance a takzvaný stacionář. „Ten zdravotníkům umožňuje sledovat pacienta v pracovní době na nemocničním lůžku a podle stavu a vývoje obtíží jej potom buď umístit na akutní lůžko v rámci nemocnice, případně jej přeložit jinam, anebo úplně propustit do domácího léčení,“ vysvětlila Semrádová.

O interním stacionáři a dalších plánech hovořil na začátku srpna oblastní ředitel pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice Jan Marounek, který zdůraznil, že další aktivity budou směřovat k zprovoznění společného lůžkového fondu interních oborů Chrudimské nemocnice. „To nám umožní částečné obnovení provozu lůžkové části interny, odlehčí zdravotníkům v Pardubicích a zároveň půjde o nezbytný mezikrok k dosažení cílového stavu, tedy obnovy plného provozu, včetně JIP,“ prohlásil. Jenže pět dní poté utrpěl vážné zranění při havárii na motorce.

Ve starých kolejích

„Měli jsme velkou naději a všechno se vrátilo do starých kolejí. Pan ředitel Marounek dokázal za pouhé tři týdny, co byl ve funkci, nastartovat nové procesy. Teď se však opět nic neděje a pokud ano, my o tom nic nevíme. Potřebujeme vědět, co NPK po nás chce, rádi bychom měli na stole konkrétní požadavky,“ řekl chrudimský starosta František Pilný.

Město je podle jeho slov připraveno vyjít vstříc mladým lékařům, poskytnout jim byty, školky, případně i dopravu do zaměstnání. Radní tento týden schválili přidělení bytu v Rooseveltově ulici mladé lékařce původem z Ukrajiny, která už nastoupila na dětské oddělení nemocnice.

„Můžeme vyhovět i dalším zájemcům z řad lékařů. Mne osobně mrzí naše zchátralá nemocniční ubytovna, která by se dala za dvacet až třicet milionů korun přestavět na pěkný bytový dům pro lékaře a sestry. Když vidím obrovský urgentní příjem v Ústí nad Orlicí, který je vlastně novou nemocnicí, mám pocit, že jsme z pohledu Pardubického kraje až někde na konci,“ zdůraznil starosta.

Začátkem srpna při schůzce v Chrudimi byl optimismus zástupců krajského úřadu a krajské nemocnice značný. „V podzimních měsících, případně na začátku těch zimních, bychom chtěli v Chrudimi směřovat k otevření společného lůžkového fondu interních oborů a činnost lůžkové části interny obnovit alespoň v tomto režimu. Cílový stav je jistě fungující čtyřiadvacetihodinový provoz oddělení včetně lůžkové části a intenzivní péče. Restart interního oddělení však musí jít v postupných krocích,“ řekl tehdy generální ředitel NPK Tomáš Gottvald.

Nábor lékařů

Prvním a nejdůležitějším krokem je nábor nových lékařů. „Ten pokračuje v maximální možné míře. Připravujeme se na podzimní vlnu veletrhů, inzerujeme v médiích i na sociálních sítích a zároveň chceme opět využít služeb personální agentury. Úpravou prochází i systém náborových příspěvků. Nadále platí, že naší hlavní snahou je si lékaře vychovat. Pro tento případ máme program pro absolventy,“ popsala mluvčí Semrádová.

Na webových stránkách NPK jsou skutečně vypsány benefity i akce, které mají absolventy medicíny přesvědčit k tomu, že nemocnice v Pardubickém kraji jsou pro jejich pracovní uplatnění ideální. Den mediků pro studenty 5. a 6. ročníku lékařské fakulty se však koná pouze v Orlickoústecké nemocnici, a to hned ve třech termínech - v září, říjnu a prosinci.

