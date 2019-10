A to je ten problém: „před“, nikoliv „za“. Největšími špunty na stávající pětatřicítce jsou právě Mýto a Litomyšl. Jenže tam se se ŘSD s obcemi a také s majiteli pozemků doposud handrkují o konečnou podobu dálnice.

Jedněm vadí, že tam a tam nebude protihluková stěna. To je třeba příklad Knířova u Vysokého Mýta. Druzí zase křičí proti samotné trase dálnice, protože přetne jejich pole a jako náhradu nedostanou pozemky jiné, nýbrž peníze. Kvůli tomu je stále v ohrožení úsek kolem Litomyšle.

Právě u Litomyšle se „sekla“ farmářka Zdislava Vaňousová z blízkých Bohuňovic. Její vzdor připomíná kauzu farmářky Havránkové z Plačic u Hradce Králové, na jejímž odporu proti stavbě dálnice D11 si vylámalo zuby hned několik ministrů dopravy. Zprovoznění D11 kvůli pár hektarům polí oddálila o nejméně deset let.

Jen o pár kilometrů dál zase proti trase dálnice bojují lidé z Kornic a ze Strakova.

Právě kolem Mýta a Litomyšle by se přitom mělo začít stavět už v roce 2022. Jenže spory o D35 tady se tady táhnou už deset let a moc se za tu dobu nevyřešilo.

A do toho přicházejí s protesty i lidé z vesnic, které přitom D35 mine obrovským obloukem. Třeba z 10 kilometrů vzdálené Luže na Chrudimsku. Bouří se tu kvůli zahlcení náklaďáky stavbařů, kteří tudy jezdí na stavbu dálnice.

„Nikdo se nás na nic neptal. Až do května, poté, co jsme opakovaně psali a volali na ŘSD, jsme nedostali jedinou informaci. Kamiony by tu přitom měly jezdit až do roku 2021,“ postesklo si vedení města Luže. Ve zdejším turistickém informačním centru je nyní k podepsání i petice proti těžké kamionové dopravě.

„Stavbu D35 sice vítáme, ale nyní musíme řešit to, že výstavbou dálnice jsou a budou poškozovány silnice II. a III. třídy. Návozové trasy na stavbu se týkají asi 316 kilometrů silnic a 95 obcí a měst,“ přisvědčil náměstek pardubického hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Nyní rozestavěný úsek D35 z Opatovic do Ostrova má být hotový v roce 2022 a od tranzitní dopravy výrazně uleví Pardubicím, Hradci a obcím Kolem Býště a Holic. Až za Litomyšl bude D35 dostavěná nejdříve v roce 2026.

• Jde o dostavbu pouhých 100 km dálnice mezi Opatovicemi a Mohelnicí. D35 poté díky propojení s D11 u Hradce a D1 u Přerova bude pro tranzit na severní Moravu alternativou k brněnské D1.

• Vloni v prosinci se začalo stavět prvních 27 kilometrů k Vysokému Mýtu. Spory ale trvají ohledně dalšího úseku k Litomyšli.