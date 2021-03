Méně zemních prací, méně výkupů, více protihlukových stěn. Rok trvalo jednání ohledně vedení trasy a podobě dálnice D35 u Litomyšle. Starostové okolních obcí měli své požadavky, spolek Živé Kornice a soukromý zemědělec zase jiné. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se všemi jednalo a dohoda je na papíře. Memorandum o způsobu řešení stavby D35 Litomyšl - Janov urychlí přípravu stavby. Za dva roky by mohla začít samotná stavba dálnice okolo Litomyšle.

Úsek Litomyšl - Janov



Hlavní trasa: délka: 10 350 m

Počet všech stavebních objektů: 151

Mostní objekty: na dálnici: 7, nad dálnicí: 7

Předpokládaná cena stavby: 3 692 581 943 Kč (bez DPH)

Spolek Živé Kornice navíc stáhne odvolání, které podal proti územnímu rozhodnutí na úsek Džbánov – Litomyšl. Tím odblokuje i tento úsek. „Odpor proti vedení trasy byl u Litomyšle zásadní. Mohlo se stát, že by se dálnice D35 postavila před a za Litomyšlí a chyběl by obchvat města. Bylo nutné jednat a najít dohodu. Dálnice přinese do území negativa, ale díky dohodě budou velmi malá,“ sdělil ředitel ŘSD Radek Mátl. Dohoda může výrazně urychlit stavbu důležité části dálnice.

Dlouhých jednání v Litomyšli nelitují. „Změnilo se výškové vedení dálnice, přidaly se protihlukové stěny, řeší se Primátorská hráz. O několik let se může zkrátit doba, kdy se konečně projedeme po dálnici kolem Litomyšle. Tlak místních lidí vede k lepší dálnici, než kdyby stát prosadil svoji variantu,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

VÝKUPY POZEMKŮ

Díky memorandu je nastartovaná příprava stavby a stát může začít s projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení. „Na konci roku 2022 bychom mohli mít stavební povolení, abychom mohli stavbu v roce 2023 zahájit,“ podotkl Mátl. Příští rok chce stát začít s majetkoprávní přípravou. Stavba dálnice D35 se dotkne asi 150 majitelů pozemků. ŘSD doufá, že se se všemi na prodeji dohodne. „Jeden z významných zemědělců v regionu podepsal memorandum, tak by nemusely nastat problémy. Snížili jsme zářezy, umístili jsme stěny, které zužují dálnici a minimalizovali jsme i zábor zemědělské půdy,“ vysvětlil ředitel Mátl. Oproti běžné ceně za metr čtvereční nabízí stát při výkupech pozemků zhruba osminásobek. U Litomyšle má jít zhruba o 160 až 200 korun za metr. Pokud se ale objeví velké problémy při výkupech, využije stát novelu zákona a pozemky vyvlastní.

Změny, které přineslo memorandum, sice uberou na komfortu řidičů, ale přinesou plusy obyvatelům Litomyšle a okolních obcí. Současná trasa více kopíruje terén, zvýší se nepatrně stoupání a klesání dálnice, ale řidič v podstatě velkou změnu nepozná. „Dokázali jsme se dohodnout na protihlukových opatřeních, která jsou u Litomyšle možná nadstandardní oproti jiným silnicím, ale musíme si uvědomit, že D35 povede blízko Litomyšle a vesnic. Jsou tu násypy, musí být estakády, nelze celou trasu zaříznout, musíme chránit okolí. Budou potřeba stěny a valy, abychom trasu odrazili od okolí,“ uvedl Mátl. ŘSD také stanoví přesné trasy, kudy se bude na stavbu vozit materiál, aby se nezničily silnice v Litomyšli a dotčených obcích. Všechny úpravy se ale podle Mátla nijak výrazně neodrazí na ceně úseku. Ta se má pohybovat okolo 3,7 miliardy. Stát počítá s navýšením asi 300 milionů korun. „Nedojde k zásadnímu zdražení. Díky tomu, že snížíme výkupy a ubudou zemní práce, tak se cena od původního předpokladu moc lišit nebude,“ řekl Mátl.

BUDEME HLÍDAT

Spokojení jsou i zástupci obcí a spolků, které bojovaly o změny ve vedení dálnice. „Kornice bolí, že dálnice povede u Končin, ale v rámci Litomyšlí vnuceného koridoru se blížíme maximu možného. Některé Litomyšláky bolí, že v plánech není křižovatka a přivaděč, ale Litomyšl si prosadila posun za Kornice. Budeme hlídat ŘSD, jestli dohodnuté podmínky plní,“ řekl Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice. Litomyšl musela ustoupit i v požadavku na dálniční křižovatku Litomyšl-sever, nechtěly ji tam právě sousední obce. ŘSD s ní tedy vůbec nepočítá.

Úsek D35 kolem Litomyšle sice nabral kvůli sporům zpoždění, ale memorandum může ztrátu dohnat. „Obchvat Litomyšle se bude stavět třeba i dříve než jiné úseky, kde může být problém s pozemky,“ podotkl ředitel ŘSD. Některé úseky ale mají oproti Litomyšli pořádný náskok. Nejdál je v Pardubickém kraji příprava trasy Janov – Opatovec, kde už začaly výkupy pozemků. Na konci letošního roku tam má začít stavba železničního mostu a v roce 2022 stavba dálnice. V letošním roce stát začne vykupovat pozemky taky na trase Džbánov – Litomyšl. Dokumentaci pro stavební povolení dokončuje ŘSD pro poslední úsek do Starého Města. „Pravděpodobně budeme úseky dálnice stavět i na přeskáčku. Podle toho, jak se budou jednání vyvíjet, budeme stavět a klidně salámovou metodou. Co připravíme, začneme stavět. Každý úsek D35 pomůže,“ uzavřel Mátl.

V současné době je rozestavěno 27 kilometrů D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem u Vysokého Mýta. První úsek má být zprovozněn letos v prosinci, druhý příští rok v srpnu.