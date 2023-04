Patnáctikilometrový úsek dálnice D35 Časy-Ostrov byl zprovozněn loni v prosinci, lidé z okolních obcí si ale stěžují na hluk. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce nyní projekt oficiálně ukončit kolaudací. K získání potřebného razítka je však nutné povolení hygieny, které bude záviset na výsledcích měření hluku. Měřit se nakonec bude na sedmi místech. Stavba trvala čtyři roky, stála přes 3,2 miliardy korun bez DPH.

V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov bude na jaře a na podzim odborná firma provádět na celodenní měření hluku. | Foto: Se svolením ŘSD

Před začátkem stavby dálnice byly zpracované hlukové studie, podle kterých jsou protihluková opatření dostačující. Lidé z obcí okolo trasy dálnice si ale stěžují na hluk z přejezdu aut přes dilatační spáry na mostech nebo hluku z vlaků, který se odráží od mostovky.

„Naši občané vnímají zprovoznění D35 a registrují zvýšený hluk, ale samozřejmě záleží na povětrnostních podmínkách, takže jsou dny, kdy je ruch z dálnice klidnější, a jsou dny, kdy to vnímají určitě negativně,“ potvrdil starosta Lánů u Dašic Josef Horák.

Z Globusu na Dubině za pět minut. Projeďte se už nyní po budovaném obchvatu

„Nejvíce je to slyšet večer, neumím si představit, jaké to bude v létě, kdy máme celé dny otevřená okna,“ sdělil své obavy jeden z místních.

Na sedmi místech

ŘSD nyní provede nové měření. „ŘSD v rámci dobrých vztahů s okolními obcemi a ve snaze předejít případným nesrovnalostem navrhlo provést měření hluku v dalších sedmi obcích, které jsou nejvíce zasaženy,“ informovalo ŘSD. Míra hluku se bude měřit v Lánech u Dašic, Časech, Dašicích, Prachovicích, Dolní Rovni, Čeradicích a Uhersku.

VIDEO: Nad železničním koridorem otáčeli polovinu dálničního mostu. Podívejte se

Odborníci provedou dvě zkoušky - v dubnu a na podzim. Hluk budou měřit u rodinných domů, před okny obytných místností ve vzdálenosti maximálně dva metry od fasády domů. „Měří se pouze ve všední dny od úterý do čtvrtka v měsících duben až červen a září až říjen, pouze za vhodných klimatických podmínek, tedy ve dnech bez deště,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov bude na jaře a na podzim odborná firma provádět na celodenní měření hluku.Zdroj: Se svolením ŘSD

„Zařízení bude umístěno na budovách po 24 hodin mimo svátky, víkendy a další klidové dny, aby výsledky co nejvíce odpovídaly skutečnému provozu z dálnice,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Výsledky se musí vejít do hygienických limitů, které jsou pro denní provoz 60 decibelů, v noci 50 decibelů. Pokud by byly hodnoty překročeny, muselo by ŘSD hluk z dálnice snížit, například výstavbou protihlukových stěn.

Obce dobrovolné měření ze strany ŘSD vítají. „Alespoň budeme znát skutečné hodnoty hluku z dálnice. Pokud by byly zjištěny nadlimitní hodnoty hluku, byli jsme ujištění, že dojde k nápravě dané situace,“ dodal starosta Horák.

Další obec má problém s hlukem z D35. V Čeperce si přejí protihlukové stěny

Ředitelství silnic a dálnic však neočekává, že by výsledky měření měly být výrazně odlišné od hlukové studie. „Starostové samozřejmě hájí zájmy obyvatel, kterým hluk z nedávno otevřené dálnice vadí. Je to logické, protože tam vznikla naprosto nová komunikace, která generuje hluk. Nicméně ŘSD nepředpokládá, že by mělo dojít k překročení limitů, očekává se, že měření v praxi potvrdí závěry hlukové studie, která byla provedena před stavbou,“ dodal Kortyš.

Není to poprvé, kdy si lidé z blízkosti dálnice stěžují na hluk. Ředitelství silnic a dálnic řešilo stížnosti také u Rokytna. Tam ale podobné měření ukázalo, že i přes stížnosti obyvatel nedošlo k porušení hygienických limitů.