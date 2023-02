Od konce listopadu loňského roku do poloviny ledna letošního roku se organizovaná čtveřice mužů Ve věku 35, 38, 40 a 43 let) měla vloupat do 45 různých objektů v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji. Krajští kriminalisté je spolu s kolegy z územního odboru Rychnov nad Kněžnou a ve spolupráci s policisty z Pardubického a Olomouckého kraje obvinili z trestných činů krádeže a poškození cizí věci.