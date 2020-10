Chvaletická elektrárna může dalších šest let vypouštět rtuť

Čtyřikrát víc rtuti než rok před tím vypouštěla vloni do ovzduší chvaletická elektrárna. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných měření v Integrovaném registru znečišťování. Elektrárna Chvaletice se tak podle ekologických organizací Greenpeace a Hnutí Duha stala nejen skokanem roku, ale také největším českým zdrojem rtuti do ovzduší, když překonala i elektrárnu Počerady.

Elektrárna Chvaletice | Foto: Deník / Luboš Jeníček