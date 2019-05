Ve velkou volební účast v eurovolbách moc nevěří starosta Velkého Ořechova na Zlínsku Radek Chmela. Proč? „Je to i tím, že eurovolby jsou našim voličům vzdálené, moc si asi neumějí představit, jak je to v budoucnu může ovlivnit,“ míní. Přesto volby berou ve Velkém Ořechově zodpovědně – volební komise byla na místě včas a je sestavena jak z tradičních členů, tak z těch spoluobčanů, které nominují jednotlivé strany v místním zastupitelstvu. V Hostišové na Zlínsku půjdou s volební urnou i za těmi, kteří by se jinak do místnosti nedostali. „Půjdeme minimálně na dvě místa,“ uvedla starostka Marta Smolková. Také ona narazila na fakt, že lidé moc nevědí, k čemu europarlament slouží. „To má pak vliv na volební účast. Je proto úplně jiná, než u voleb do Poslanecké sněmovny či do obecního zastupitelstva,“ konstatovala starostka. Ve Zlínském kraji se bude volit v celkem 685 volebních okrscích, největší z nich je volební okrsek číslo 1 města Zlín a nejmenší pak v obci Hostějov.