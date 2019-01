Východní Čechy /ŘÁDKY DŮVĚRY/ - Každý týden zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Vážená redakce, již delší dobu pročítám Řádky důvěry a hledala jsem odvahu k napsání své prosby. Rozhodla jsem se tedy napsat a pokusit se tímto způsobem najít toho pravého muže. Takového, který je upřímný, příjemný a je pro pozdější společný život, ve kterém si budeme vážit jeden druhého a užívat si jej.

Jsem nekuřačka, 59 let, průměrné postavy všestranných zájmů, ale i klidu domova.

Děkuji a budu se těšit na odpovědi.

Čtenářka z Českého ráje

Vím, že na mě někde čekáš

Vážená redakce, jsem velmi rád za vaši rubriku Řádky důvěry ve vašem Deníku. Rozhodl jsem se touto cestou najít neocenitelnou vlastnost člověka, čímž je právě důvěra. Mám zázemí na Pardubicku, a proto bych rád našel protějšek, ženu do 50 let, které na mém mladém věku nezáleží. Rád bych poznal ženu ve věku, která už ví, co chce od života. Je mi 28 let, jsem svobodný, bezdětný, rád sportuji, cestuji a mám rád přírodu. Bohužel jsem ve svém věku zatím nepoznal takovou ženu, která by byla ochotná dát obětavost za obětavost, upřímnost za upřímnost a lásku za lásku.Pevně věřím, že touto cestou ji poznám. Těším se na odpověď.

Čtenář Jan ze středních Čech

Prosím o pomoc

Vážená redakce, posílám vám příběh jedné živořící rodiny se dvěma nezletilými dětmi.

Můj život nikdy nekvetl růžemi, ale čeho jsem se dočkala ke konci života, nepřeji nikomu. Ve svém srdci mám tíseň a strach. Zřejmě je to má vina, jak jsem své děti vychovala. Dcera se nechává ovládat a tak padla za oběť své tchýni. Pro jejího muže je maminka na prvním místě, poté jeho sestra. Té musel dokonce postavit dům, přestože je vdaná a s manželem žije v bytě jeho rodičů. Dceru i s vnukem přijali, ale najednou na ně začala tchýně žárlit. Naposledy si vymyslela, že ji dcera zbila.

Z prvního manželství si dcera přivezla nemalou částku peněz, za deset let se jim podařilo opravit elektřinu, vodu, topení, střechu, zateplili i barák. Dcera se vším pomáhala, pokud ji tedy tchýně od práce nevyhnala. Její tchýně si vede svůj život, synovi dává jen rozkazy, co má udělat. Její manžel, který již nežije, byl velmi hodný člověk. Jsem přesvědčena o tom, že za jeho úmrtí nese vinu ona. Za ní teď jezdí již jiní dva pánové. Svou vlastní dceru by nejraději viděla rozvedenou, přestože s druhým mužem má dvě dcery. Toho prvního vyhnala, i když věděla, že čekají rodinu. Rodinu mé dcery systematicky rozbíjí. Musí mít přehled o všem, syn jí musel koupit auto, o které se musí i starat. Všude musí být s nimi. Má dcera je šikovná, šije, uklízí, zvládne vymalovat byt, stará se o část zahrady a o děti. Manžel jí přitom na dceru nedává ani korunu, protože prý má peněz dost. Bohužel ani sociálka jí nepomůže, protože manžel je podnikatel. Za to však poslouchá různé přezdívky, nadávky, a to před dětmi. Když se brání, je vyhazována. Dcera by se ráda vrátila s dětmi domů, ale její starší syn nastupuje na střední školu ve městě a bylo by to příliš komplikované. Jejich psychika je narušená a bojím se, že si následky ponesou po celý život. Ještě, že mají nás, babi a dědu, ale my k nim nesmíme. Dcera si pro zeleninu, brambory a maso chodí k bráně plotu. Už se na to nemohu dívat, a proto prosím všechny, kteří nemají příbuzné, zdali by dceři s dětmi neposkytli domov v Hradci Králové.

Děkuji za laskavost,

nešťastná matka.

Najdeme tady přítelkyni?

Milé řádky důvěry, touto cestou bych se chtěla pokusit najít přítelkyni pro svého bratrance. V životě to neměl jednoduché, a přesto vždycky více myslel na ostatní než na sebe. Proto je i ve svých 48letech stále sám. Čím je starší, tím více si uvědomuje, že mít vedle sebe někoho blízkého, s kým by mohl sdílet radosti i starosti je nenahraditelné. Určitě by si přál mít i svého vlastního potomka, ale bojí se, zda již není příliš pozdě. Jeho snad jedinou neřestí je kouření. Je velice šikovný a spoustu věcí si dokáže udělat sám. Žije v rodinném domku v malé vesničce, kde je opravdu nádherně, jen mu chybí ta druhá polovička, která by s ním všechno sdílela.

Věřím, že se mi podaří najít nějakou ženu, která by ho udělala šťastným a předem děkuji za každou odpověď.

Čtenářka ze severních Čech