Vloni už to vypadalo, že zrušení střídání času je po souhlasném stanovisku Bruselu na spadnutí. Mluvilo se dokonce o letošním roce. Do toho však přišly evropské volby, s nimi nové starosti a celá záležitost usnula.

„Sám nevím, kdy bude střídání času zrušeno. Kvůli loňským volbám do evropského parlamentu celá věc usnula, musíme ji znovu rozpohybovat,“ uvedl orlickoústecký senátor Petr Šilar, jeden z největších aktivistů za zrušení dvojího času.

Zároveň s tím utichly i spory, který čas bychom si měli ponechat. Zda trvale středoevropský (u nás známý jako zimní), nebo letní, který je posunutý o hodinu.

Mírná většina české veřejnosti je pro letní. Vědci a politici přitom doporučují spíše zimní, který je přirozený a odpovídá biologickým hodinám. Jenže za trvalý letní čas lobbují na rozdíl od skandinávských států například i sousední Němci, kteří při rozhodování budou mít silnější slovo.

Sám Šilar je jednoznačně pro uzákonění trvalého středoevropského času. A tvrdí, že se pro něj vyjádřila v dotazníku k petici o zrušení střídání času i naprostá většina z deseti tisíc respondentů.

„Určitou nevoli vzbuzuje středoevropský čas pouze v jižních státech Evropské unie,“ dodal Šilar.

Za trvalý středoevropský, tedy standardní čas, se zasazují i vědci, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů a jejich ovlivněním světlem.

„Ponechání standardního času celoročně zajistí lidem v zimě více expozice rannímu světlu a v létě budou lidé méně vystaveni večernímu světlu. Tím se lépe synchronizují jejich biologické hodiny a spánek bude nastaven na dřívější dobu ve vztahu k pracovní době a školnímu času. Lidé budou celkově psychicky zdravější a pracovní i školní výkony se zlepší,“ uvedla už vloni Alena Sumová z Fyziologického ústavu AV ČR a Evropské společnosti biologických rytmů.

Zimní čas podle výzkumů zlepšuje kvalitu spánku, je zdravější pro lidské srdce a má pozitivní vliv na tělesnou hmotnost, píše se ve zprávě, kterou přinesla agentura ČTK. Prokázána je také jeho souvislost se snížením spotřeby alkoholu a tabáku i nižším výskytem nádorových onemocnění.

Se zrušením střídání času souhlasí podle průzkumů sedm z deseti obyvatel Česka. Letní čas by chtělo celoročně 44 procent dotázaných, pro zimní čas je 24 procent.

Hlas veřejnosti

V průzkumech veřejného mínění má na rozdíl od vědců větší podporu trvalý letní čas. Vzhledem k posunu životního stylu do večerních hodin bychom si užívali déle světla; v létě by slunce zapadalo jako nyní až po 21. hodině a naopak při zimním slunovratu by bylo světlo až do 17 hodin, ne jako dnes do 16 hodin. Lidem už méně vadí, že bychom při zachování trvalého letního času v zimě vstávali do tmy. Zatímco nyní i na konci prosince je už v osm hodin světlo, nově by byla tma až skoro do devíti. I kvůli tomu vědci doporučují zvolit si spíše přirozený, tedy zimní čas.