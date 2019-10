Na opravu a v některých případech i výstavbu přeložek všech silnic dostal Pardubický kraj od státu 2,7 miliardy korun.

Ovšem kromě jediného, který v původních plánech vůbec nefiguroval a kdo ví, jestli vůbec vznikne. Jde o plán na výstavbu silnice, která by v úseku kolem Litomyšle vedla kolem dálnice a jež by umožnila nájezd na D35 z České Třebové a Ústí nad Orlicí. Původně měla na výpadovce z Litomyšle k oběma městům stát mimoúrovňová křižovatka s dálnicí, ale tu silničáři už dříve z projektu vyškrtli kvůli nesouhlasu všech tří radnic.

Teď ale hrozí, že nebude ani náhradní přivaděč, který by kopíroval D35 mezi plánovanými mimoúrovňovými křižovatkami v Janově a Řídkém. Proti se totiž postavily Němčice, bojí se nárůstu provozu ve vesnici.

„Němčicím se plán nelíbí, snažíme se ale jednat,“ řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Přes Němčice procházejí obě výpadovky z Litomyšle do Ústí a Třebové. Kraj nyní obě opravuje, aby byly plnohodnotnými přivaděči. Poblíž vesnice se pak má odpojovat obslužná komunikace k dálnici. Tu ŘSD postaví tak jako tak, například kvůli zemědělské technice. Hejtmanství ji však chce rozšířit a zkapacitnit do plnohodnotného přivaděče. Toho se Němčice lekly, ačkoliv měly příslib zákazu nákladní dopravy.

S přímým napojením Ústí a Třebové prostřednictvím obou silnic druhé třídy zásadně nesouhlasí.

„Budeme se bránit. Je pro nás nepřijatelné, v době, kdy lze předpokládat další nárůst dopravy, soustřeďovat ji do zastavěných částí obcí,“ řekl už dříve starosta Němčic Josef Racek.

Bude to ještě boj. Pokud si Němčice prosadí svou, budou řidiči z Ústí a Třebové muset na D35 jezdit buď oklikou přes Libchavy a Choceň, nebo naopak přes historické centrum Litomyšle a až pak se napojit u Řídkého.

„Námi plánované využití obslužné dálniční komunikace by znamenalo ji rozšířit na 7,5 metru, ale s vyloučením nákladní dopravy. Přivaděč by umožnil napojit se od Třebové a Ústí jak v Janově, tak v Řídkém,“ uvedl šéf SUS Pardubického kraje Miroslav Němec. Eventualita, že by Němčice byly obkrouženy obchvatem, také padla.

Bude to však boj nejen s Němčicemi. ŘSD dodnes totiž v okolí Litomyšle nemá jistou ani samotnou dálnici, proti její trase se bouří i další okolní obce. Protesty se tak dají očekávat i proti další, souběžné komunikaci.