"V Peci to na mě teď dělá dojem, že loni byl boom po ubytování po uvolnění opatření větší. Teď lidi spíš vyčkávají, je to pozvolný rozjezd, na který má vliv i nepříznivé počasí. Hosté se hrnou spíš na termíny červenec, srpen, které si hodně objednávají. Hodně frčí i termíny v červnu," popisuje situaci ředitel Boudy Máma Radek Ort. Podle něj si lidé často přesouvají nevyužité zimní pobyty, kdy chtěli v Krkonoších lyžovat, na léto. Výraznou poptávku na letní prázdniny registruje i Grand Hotel Hradec v Peci pod Sněžkou, který spustil provoz v pondělí.

"Už během minulého týdne jsme zaznamenali významný nárůst rezervací na letní měsíce s průměrnou délkou pobytu tři dny. Na hosty se těšíme také v naší znovuotevřené restauraci. Na místo šéfkuchaře jsme v zimě angažovali Jana Horáka, jednoho z nejtalentovanějších mladých kuchařů v Česku, který si s sebou přivedl celý tým. Troufnu si tvrdit, že Honza přináší do Pece zážitkovou kuchyni, která tu dosud chyběla," avizuje novinku Michal Brokeš, ředitel Grand Hotelu Hradec.

Také Labská bouda na hřebenech Krkonoš otevřela v pondělí, první hosté se objednali na čtvrtek. Přenocovat tam můžou jak ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, tak v dalších deseti pokojích, určených pro přespání ve vlastním spacáku. "Na noc ze soboty na neděli si už objednalo ubytování 25 lidí. Zatím to velký šlágr není, lidé jsou opatrní a bojí se. Doufám, že na prázdniny se to rozjede větším způsobem," věří Aleš Hnízdo, provozní ředitel Labské boudy.

Na hory se lidé v květnu zatím tolik nehrnou. "Nikdo nečekal, že hned přijde velký boom. Většina hotelů otvírá v pátek spíše na prodloužený víkend. Vlna objednávek a závazných rezervací se zatím nekoná. Ceny přitom zůstávají stejné," přibližuje situaci ve Špindlerově Mlýně Martin Jandura z infocentra Špindl.INFO, majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com.

"Na léto je zatím obsazenost kolem 25 procent, což je velice málo. Květen ale bývá ve Špindlu vždycky slabý a červen každoročně propadák, protože lidi se chystají na prázdniny. I proto se upínáme na prázdninové termíny. Čekáme, že lidé budou objednávat pobyty na poslední chvíli. Loni se stalo, že léto bylo vyprodané, proto bych doporučoval, aby si hosté objednávali pobyty nyní. Kdo by si chtěl rezervovat ubytování podle svých představ, teď je nejvhodnější chvíle," připomíná Jandura.

Areál Bret v Prkenném Dole v Žacléři přivítá první hosty v pátek. "Zájem o letošní léto je velký," těší Lukáše Doležala, ředitele sportovního a wellness areálu Bret.

Podle Radka Orta, ředitele Boudy Máma, se často stává, že si lidé přesouvají nevyužité zimní pobyty na léto. "Některé rezervace jsme přesouvali třikrát i čtyřikrát. Stalo se nám, že lidé, kteří měli přijet na lyže v únoru, si přesunuli pobyt na léto. Tímto způsobem si klienti pobyty hodně přesouvali," vysvětluje Ort.

Ředitel Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou Karel Rada upozorňuje, že hotely ještě nemůžou mít v provozu wellness. A to je velká komplikace. "Wellness centrum máme u nás velké a hraje při pobytu hostů důležitou roli. Hodně z nich proto čeká, až bude povolené mít v provozu i hotelové bazény. Nelíbí se nám, že jejich otevření vláda oddaluje. Masáže ale pojedou," říká Karel Rada.

Horizont nabízí od pátku návštěvníkům hor všech 150 pokojů. "Do poloviny června to vypadá na obsazenost kolem 20 procent. Prázdninové pobyty se ale prodávají velmi pěkně. Je vidět, že Češi chtějí cestovat po Česku a očekáváme, že to bude minimálně stejně dobré jako v loňském roce. Začíná to být vidět na poptávce," objasňuje ředitel Hotelu Horizont.