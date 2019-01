Choceň – Voda pět stupňů nad nulou, vzduch jen o něco málo teplejší, k tomu přívětivé jarní sluníčko. Za těchto příjemných podmínek startoval v sobotu v deset hodin dopoledne extrémní vodácký závod „Buben", který zahájil už čtrnáctý Vodácký den v Chocni.

Na městském úseku Tiché Orlice u padesáté rovnoběžky změřilo své síly několik desítek vyznavačů adrenalinu na vodě, nechyběly ženy a junioři. Klání vodáků sledovaly ze břehů a mostu opět stovky diváků. A opět se bylo na co dívat. Největší pozornost přihlížejících pak už tradičně poutaly skoky závodících z několikametrového „bubnu", při nichž byly k vidění i pozoruhodné „triky". Za jarního počasí si vodáci závodů viditelně užívali.

Ve startovní listině nemohl chybět Jan Kolář z Jablonce nad Nisou, mnohonásobný vítěz pravidelně nejnabitější kategorie kajakářů (K1). „Letos to chci ale pojmout trochu sportovněji, přivezl jsem si spíš freestylovou loď než závodní. V hlavní kategorii si to chci především užít. Podmínky jsou ideální. Vzpomínám, jak tu před několika málo lety sněžilo a hrozně mrzly ruce, dnes je to nádhera," svěřil se Orlickému deníku před startem. V nabité konkurenci samozřejmě patřil mezi favority. Rozjížďku, ve které usiloval o postup dál, dobře odstartoval a dlouho vedl, nakonec ovšem uvízl před druhým skokem na hraně „bubnu" a nedokázal ho překonat. Do dalších bojů tedy nepostoupil.

Svůj „neúspěch" bral ale Honza Kolář s úsměvem. A co se vlastně stalo? „Ta krátká rodeová loď, na které jsem dnes jel, má samozřejmě malý výtlak. A jak jsem s ní nahoře před druhým ´bubnem´ skákal do řeky, tak jsem nabral hodně vody. Snad půlku lodě. Sice jsem se nepotopil, ale už to nešlo pořádně rozjet a ani s tou vodou skočit," řekl ke své jízdě.

Tichou Orlici si ovšem uznávaný vodák užíval dál. Objevil se v jedné z dvoučlenných posádek v kategorii kanoistů (C2), vyzkoušel si i „supa" – pádlovací prkno. „Je pravda, že když jsem dojel kajaky, myslel jsem si, že už nic nepojedu, byl jsem úplně hotový. Nakonec jsem byl ale na vodě znovu, bylo to super, nádherný počasí i atmosféra. Za rok samozřejmě zase přijedu," prohlásil.

Vůbec poprvé startoval v Chocni Honza Kučera z Ústí nad Orlicí. A nevedl si špatně. Ve finále kajakářů (K1) dojel jako čtvrtý. „Je tu výborná, dalo by se říct až světová konkurence. Ti, co byli ve finále, jsou opravdu světoví jezdci. Takže si svého umístění cením. Dostat se do finále nebylo vůbec jednoduché. Každý crossový závod je extrémní, tady je k tomu ještě přidaná sranda. Je to určitě hezká akce, baví se tady sami vodáci i ti, kdo se přijdou podívat," hodnotil. „Taky já jsem tu poprvé. Osobně to vidím hlavně jako divadlo pro lidi. Samozřejmě jsou jiné akce, těžší vody, hezčí. Ale tady je to určitě příjemné, všichni se baví, přispívá to k popularizaci vodáckého sportu," dodal otec ústeckého vodáka.

„Hangar party"

Novinkou letošního Vodáckého dne v Chocni byla „Hangar party" ve vyhřívaném hangáru na vodácké loděnici v Pelinách. Do něho se přesunul „Biograf", tedy již zavedený filmový festival, večer pak patřil koncertům rockových kapel a a video párty. „Lidé byli zvyklí chodit na festival do kina a Vodácký den jsme uzavírali plesem. Ale život je změna. Takže jsme se po třinácti letech rozhodli udělat tuhle změnu, a to především proto, aby se takhle akce tak trochu restartovala. ´Hangar party´ je trochu jiný formát. Je to možná odvaha udělat takovou akci v březnu, prostě uvidíme," přiblížil v sobotu změnu zažité dramaturgie Vodáckého dne jeho hlavní organizátor Petr Jílek.

Včera už mohl hodnotit. A byl spokojený. „Myslím si, že máme účastnický rekord v závodu ´Buben´, i když absolutně přesná čísla z jednotlivých kategorií ještě nemám. A do hangáru přišlo kolem dvou set padesáti lidí, což je z našeho pohledu krásné, samozřejmě nám nahrálo počasí. Ale věřím, že se i do budoucna ´Han- gar party´ může chytnout," uvedl.