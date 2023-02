Ve dvanáctitisícovém Vysokém Mýtě žijí aktuálně stovky cizinců. Nejsou to jenom ukrajinští běženci, kterých je tady podle oficiálních tabulek asi šest stovek. Mnohem větší problémy řeší policie s agenturními dělníky z různých zemí Evropy. Ti pracují ve společnosti Iveco, která vyrábí v Mýtě autobusy, a tvoří zhruba 18 procent z celkového počtu jejích dělníků.

Právě agenturní pracovníci se nezřídka podílejí na trestné činnosti ve Vysokém Mýtě.

„Musíme zvednout právní povědomí cizinců o tom, co platí v České republice. Když přijdou, tak vědí, na co mají nárok, ale nevědí třeba, že jízda s více než jedním promile alkoholu je trestný čin. Výtržnictví také vůbec neřeší. Budeme se snažit na ně preventivně působit.“



vedoucí vysokomýtského policejního oddělení Šárka Vlčková

„Oproti minulému roku jsme zaznamenali navýšení počtu přestupků o jednu třetinu. Nejčastěji řešíme krádeže v obchodních domech Tesco a Lidl. V poslední době přibyly zásahy i kvůli velkému zaměstnavateli ve městě a jeho dělníkům, kteří popíjejí alkohol. Trvalým problémem jsou výjezdy k osobám bez domova a k podnapilým,“ uvedl velitel vysokomýtské městské policie Filip Perout.

Podle policie se situace ve Vysokém Mýtě zhoršuje a musí se už nyní věnovat prevenci.

„Když se lidé bezprostředně nesetkají s opilým cizincem, tak je podle nich situace ve městě dobrá a cítí se bezpečně. Ale vnímáme, že tady začíná nějaké bezpečnostní riziko. Ještě je vše v pořádku, ale musíme se připravit dopředu, kdyby náhodou. Cizinců je tu nejvíce v okrese Ústí nad Orlicí,“ připomněla Vlčková.

Rvačky i padělané doklady

Situace ve Vysokém Mýtě se zkomplikovala na konci minulého roku, kdy policisté řešili řadu trestných činů spojených právě se zahraničními dělníky.

„Cizinci jsou tady většinou přes agenturu. Když přijdou o práci, zůstanou ve městě, jsou bez peněz, mění ubytování. Často řešíme převozy na záchytku, výtržnictví mezi nimi. Přibyly nám jízdy pod vlivem alkoholu, a to nejen mezi cizinci,“ sdělila Vlčková.

V minulém roce se tak policejní statistiky vrátily na čísla před covidem. Ve Vysokém Mýtě přibyly oproti předloňskému roku asi čtyři desítky trestných činů. Každý týden také policie řeší internetové podvody a přibývá ujetí od benzinek bez placení. „Podle cizinecké policie se objevilo hodně padělaných dokladů, řidičských průkazů i štítků,“ podotkla Vlčková.

Vedení společnosti Iveco však o problémech spojených s jejich pracovníky nemá tušení.

„Problémy neevidujeme ani na úrovni města, ani v komunitách. Máme velice robustní bezpečnostní i preventivní systém ve firmě tak, abychom včas identifikovali případná rizika a možné problémy,“ vysvětlila mluvčí společnosti Iveco Czech Republic Katarína Němcová.

Podnik zůstává v kontaktu s městem i policií. „Zahraniční zaměstnanci jsou v péči agentur. V oblasti práce se zahraničními zaměstnanci obecně spolupracujeme s městem Vysoké Mýto. Jsme součástí bezpečnostní komise města, poskytujeme součinnost orgánům Policie ČR,“ doplnila Němcová.

„Když se napijí, je veselo“

Některé velké společnosti v Česku, které rovněž zaměstnávají stovky agenturních pracovníků, pro ně nabízejí i náplň pro trávení volného času. Ve Vysokém Mýtě je vše na pracovních agenturách.

Policisté ve městě by však potřebovali posílit řady. Tabulkově je na obvodním oddělení sice plno, tedy dvacet lidí, ale i v pětadvaceti by měli pořád co dělat.

Agenturní pracovníci bydlí na ubytovně firmy, ale dost jich žije také u soukromníků, kteří opravili byty a pronajímají je. Ubytovny má policie pod kontrolou, provozovatel totiž hlásí na cizineckou policii, kdo tam je a kam se případně stěhuje. Větší problém je ale v soukromých bytech.

„Vedle v domě žije několik cizinců z Karosy. O víkendu, když se napijí, bývá veselo. Policie už tady byla,“ řekl Pavel z jednoho vysokomýtského bytového domu.

Do Vysokého Mýta se navíc podle policie vrátilo i několik recidivistů z výkonu trestu a i oni figurují v některých trestných činech. Radnice ale ujišťuje, že situace ve městě není tak zlá.

„Došlo k mírnému navýšení přestupků a trestných činů ve Vysokém Mýtě,“ přiznal starosta František Jiraský. Lidé se ale o svoji bezpečnost podle něj bát nemusí. „Z hlediska bezpečnosti se život ve městě nezhoršil,“ ujistil starosta.

Policii však čeká ve Vysokém Mýtě zřejmě perný rok.

Policisté ve městě by však potřebovali posílit řady. Tabulkově je na obvodním oddělení sice plno, tedy dvacet lidí, ale i v pětadvaceti by měli pořád co dělat. „Lidé v současné době ve Vysokém Mýtě vnímají jako větší problém silnici I/35, více je to omezuje v pohybu, ale do budoucna tady bude problém s cizinci," uzavřela Vlčková.