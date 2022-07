"Je to nesmysl a bezpráví. Bez důkazů mě odsoudil a zahrál se mnou hru jako s figurkou na šachovnici. Moje svědomí je čisté," komentuje celou záležitost Polman.

Extrémní cyklistický závod z norského North Cape napříč Evropou do španělské Tarify dojel Polman jako první z třicítky účastníků. Náročných 7 400 kilometrů ujel za necelých 25 dní a u plechové sochy ryby, která se tyčí nad Gibraltarským průlivem, stanul ve čtvrtek 14. července večer. "V cíli mi organizátor Andi Buchs potřásl rukou, gratuloval mi, pochválil můj čas a výkon a dal mi finišerské tričko. Ještě se mě ptal, kdy odlétám domů," přibližuje první momenty v cíli Daniel. Zpět do Česka se podle plánu vypravil v sobotu.

V neděli, kdy do Tarify přijížděl v pořadí druhý závodník, Fin Matti Ainasoja, ale přišla studená sprcha. "Mám pocit, že organizátor počkal, až budu pryč z Tarify, aby mi sdělil, že mě škrtá z výsledků a vytváří pro mě speciální kategorii neklasifikovaných jezdců," dodává Polman.

Fotograf, nebo nedovolená podpora?

Ke konfliktům s organizátorem došlo už v průběhu závodu. Někteří závodníci se vymezili vůči tomu, že Dandu Polmana na jeho cestě z povzdálí následuje fotograf Tadeáš Kopča. Už dopředu přitom bylo avizováno, že Kopča spolu s manželkou Gabi a dvěma malými dětmi vyráží v obytňáku na dovolenou po Evropě a cestou na několika místech na Polmana počkají a nafotí materiál pro jeho další knihu. "Respektovali jsme všechny podmínky organizátora, s Danielem jsme vůbec nepřišli do styku a fotili ho z povzdálí. S Andim jsme se potkali na startu a domluvili jsme se, jak se na trati pohybovat, abychom nedělali problémy. Vše bylo schváleno a ještě nám doporučil místa, kde udělat hezké fotky," vysvětluje prvotní domluvu Tadeáš.

Prosbu organizátora, aby na některých místech počkali také na další závodníky a vyvrátili tak svou podporu pouze jednoho z nich, ale odmítli. "Jsme mladá rodina s malými dětmi. Nemohli jsme kvůli tomu zůstávat několik dní na jednom místě, když byly mezery mezi závodníky stovky kilometrů, a pak se snažit dohnat Dana," dodává Tadeáš.

Situace se ale změnila už ve Finsku, když ze závodu náhle odstoupil Němec Bernd Paul. Vypnul si sledování a přestal reagovat na zprávy. Místo toho začal posílat stížnosti na Polmana na svůj Facebook a na ultramaratonská internetová fóra. "Jak někdo může vzít své kamarády na tisícikilometrovou trasu pro (minimálně) mentální podporu? Na závodě bez podpory tomu nerozumím," odůvodnil své stanovisko Bernd.

S Polmanovým náskokem zřejmě přibývalo stížností a měnila se tak i rétorika organizátora. "Byli jsme s Andim celou dobu v kontaktu, ochotně jsme mu posílali svou aktuální polohu a řídili se všemi změnami v pravidlech focení na trati, které nám posílal. On ale přestal komunikovat a o tom, že nám nadále zakazuje jet, jsme se dozvěděli od Dana, kterému poslal mail," vysvětluje Kopča, proč se nakonec v Německu rozhodli Polmana dále nenásledovat.

Bez důkazů

Polman i Kopča se i zpětně po závodě shodují, že podle jejich názoru k porušení žádných pravidel nedošlo. V instrukcích veřejně dostupných na webu závodu není zakázáno nechávat se při závodě fotit soukromým fotografem, pouze je výslovně stanoveno, že závodníci nesmí přijímat žádnou formu vnější podpory. S prosbou o přímé důkazy porušení pravidel a vysvětlení se redakce Deníku obrátila také na organizátora závodu Andiho Buchse, ten ale zatím na otázky nereagoval. Podle Polmana jeho averzi vůči českému závodníkovi prohloubily také nesouhlasné a kritické zprávy fanoušků.

Jako hlavní argument uvádí, že v momentě, kdy Kopčovi prokazatelně odjeli zpět do Česka, se Polmanovy časy na dílčích úsecích prodloužily. "Samozřejmě že jsem zpomalil. Bylo to v momentě, kdy jsem spadl a musel jsem se zraněním do nemocnice a taky zastavit, abych si nechal v místním servisu vyměnit řidítka. Což byla podmínka organizátora, abych mohl v závodě pokračovat," vysvětluje Polman.

"Daniel má dobře zdokumentované veškeré své činnosti na svůj telefon. Všechny hotely, bivaky atd. Kdyby k tomu ještě využíval náš karavan, na jeho čase mu to může jedině přihoršit," dodává Tadeáš s tím, že nyní shromažďují veškerou komunikaci s organizátorem a všechny důkazy dodržení pravidel, aby se alespoň podařilo očistit Polmanovo jméno v komunitě ultramaratonců. Buchs je jediným organizátorem závodu, který nemá záštitu žádné asociace, není tedy kam se proti jeho rozhodnutí odvolat.

Sám závodník nyní připravuje oficiální prohlášení, vyškrtnutí ze seznamu vítězů ale považuje za bezpáteřní nespravedlnost. "Je to hrozný pocit, být neprávem odsouzen a nemoct se domáhat spravedlnosti. Nad vodou mě drží to, že sám vím, kdo projel cílem jako první a vyhrál a že to vědí i moji fanoušci. Jejich neutuchající podpory si neskutečně vážím," říká v těžkých momentech krátce před pondělním srazem s fanoušky v Nové Pace.