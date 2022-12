Vánoční dům v Ústí se rozzářil. Ceny energií mírně ovlivní provoz

Petra a Tomáš Hlouškovi ozdobili svůj dům a jeho okolí vánočními dekoracemi a osvětlením čítajícím 176 148 LED žárovek umístěných především na řetězech o celkové svítící délce 5 990 metrů. Na rozsvícení všech světel bylo zapotřebí 287 trafostanic a 480 zásuvek rozmístěných pomocí 567 metrů prodlužovacích kabelů. Vše mají napojeno na jeden okruh, který končí u chytré zásuvky. Díky tomu pak mohou celou krásu spustit jedním kliknutím v telefonu. „Pokud nám to zrovna nevyhodí pojistky, je to velké usnadnění,” popisuje Hloušková.

Speciální měřič spotřeby

Nezastavila je ani energetická krize. Manželé mají vše dobře spočítáno. Kromě aplikace množství elektřiny hlídá i speciální měřič spotřeby. „Nebude to tak hrozné, všude jsou jen LEDky. Minulý rok jsme zaplatili za dobu svícení necelé dva tisíce, letos se určitě vejdeme do pěti tisíc,” uvádí majitelka, která během 40 dní pokaždé od 17 do 21 hodin rozsvítí vánoční show, kde jsou k vidění betlémy, andělé, sněhuláci, prasátka a mnoho dalšího.

Zdroj: Deník/Martin Alt

Ve velkém to prý začalo před dvěma roky. „V létě na mě začal přítel tlačit, že by chtěl 100 tisíc světýlek. A během zdobení, kdy jsme přesáhli těch 100 tisíc, mě požádal o ruku,” dodává s úsměvem Hloušková.

V loňském roce měli 154 tisíc žárovek. Pro letošek počet přesáhl 176 tisíc. Nechávají si všechny krabice, aby mohli přesně spočítat, kolik světel se rozsvítí. Podle toho také mohli organizátoři z Agentury Dobrý den potvrdit jejich rekordní počet pro Českou republiku.

Všichni pomáhají

O víkendu se prý občas tvoří fronty, ale i v týdnu se zde vystřídá řada vánočně naladěných návštěvníků. Zaparkovat u chalupy však není možné, ani u sousedů. Všude jsou cedule se zákazem stání. O kousek dál je připraveno velké stání, které manželům půjčila obec Libišany. „Všichni nám pomáhají, jak můžou, což je super,“ říká Hloušková.

Rekordman z Chotovic rozsvítí vánoční pohádku, místní natahují pásky kolem domů

Inspiraci nevyhledává, vše je z vlastní hlavy. „Já to vždy tak nějak vyzkouším, pověsím a ono to vyjde,“ vtipkuje Hloušková. Prý výzdobu nakupuje tam, kde začnou slevy.

Na příští rok mají novou myšlenku, ale zatím nechtějí nic prozradit. „Bude to zase něco nového. Chceme, aby se měli návštěvníci na co těšit,“ dodává Hloušková.