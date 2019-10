To podle starostů umožní nanejvýš odevzdat daňové přiznání, ale už bez nabídky bez dalších služeb či konzultací. „Taková podatelna má fungovat dva dny v týdnu. Zamýšlené opatření se tedy prakticky rovná zrušení finančního úřadu,“ řekl už dříve Deníku starosta Hlinska Miroslav Krčil. Petici vedle dalších několika tisíc lidí podepsal starosta Litomyšle Daniel Brýdl a další.

Služby prý zachovají

Ale s křížkem po funuse, finanční správa rozhodnutí o „optimalizaci“ 33 berňáků nedávno potvrdila. Tvrdí ale, že rozsah poskytovaných služeb u nich zůstane stejný.

„Budou standardně poskytovány v úřední dny pondělí a středu, tedy minimálně dva dny v týdnu a budou je zajišťovat alespoň dva pracovníci,“ řekla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. A přislíbila možnost posílení těchto pracovišť v době podávání daňových přiznání.

Zároveň se ohradila tiskovým prohlášením proti slovům starosty Hlinska.

„Velice mě mrzí, že obavy k optimalizaci pracovišť finančních úřadů nyní v médiích vyjadřuje starosta (…) Krčil, který se i přes naše pozvání schůzky nezúčastnil. Osobně jsme mu chtěli situaci vysvětlit a popsat, jaký rozsah služeb budou pracoviště poskytovat a vyvrátit zbytečné obavy,“ vzkázala mu Richterová.

Krčil včera kontroval tím, že pozvánka na jednání přišla až několik málo dní předem, kdy už nešlo zrušit jeho služební cestu do zahraničí. „Jednání se proto účastnil místostarosta města, který je mým plnohodnotným zástupcem,“ reagoval Krčil.

Zkušenost z Přelouče

Na optimalizaci dotčených berňáků nic nezměnil ani odpor hejtmanství, které poukázalo na další centralizaci státní správy. Tedy přesně opačný trend, než vláda slibovala.

Rušení finančních úřadů se navíc týká především měst v odlehlých regionech, které již nyní bojují s vylidňováním a úbytkem služeb.

Za poslední tři roky je to již druhá vlna této optimalizace. V lednu 2016 se totéž stalo v Přelouči. „Bylo to rozhodně ke škodě věci a hlavně pro občany okolních obcí je to komplikace,“ řekla tamní starostka Irena Burešová.

V zájmu úspor



V současnosti má finanční správa 201 územních pracovišť. Sama v obhajobě optimalizace 33 poboček upozornila, že máme příliš hustou síť územních pracovišť, a to 20,5 na milion obyvatel. Slovensko má prý na milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko 8 a například Dánsko pouze 5,5 pracoviště. Optimalizace má podle finanční správy přinést v příštích pěti letech „úspory ve výši téměř sedm set milionů korun, aniž by toto opatření mělo zásadní dopad na služby“.