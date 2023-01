Původní příspěvek na Facebookovém profilu obce TetínZdroj: Facebook

Na třikrát zopakovanou otázku moderátora Martina Řezníčka, zda by v případě otevřené vojenské agrese vůči partnerskému státu NATO podpořil vyslání české armády na obranu napadeného státu, odpověděl Andrej Babiš, že je to podle něj nepravděpodobná situace, ale jelikož odmítá válku, vojáky by určitě neposlal. Tím ovšem deklaroval, že by jako prezident a vrchní velitel ozbrojených sil porušil článek č. 5 smlouvy členských států NATO. Ten uvádí, že útok na jeden členský stát je útokem na všechny členy aliance.

Za svůj výrok se krátce po skončení debaty na svých sociálních sítích omluvil. "V duelu ČT jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili," uvedl poslanec za hnutí ANO a dodal, že by ve skutečnosti článek 5 dodržel.

Starosta Tetína Matěj Hlavatý ve svém prohlášení zdůraznil partnerství obce s východním sousedem. "Obec Tetín uzavírá s Polskem přátelskou smlouvu na 44 miliónů korun. V rámci této smlouvy má vzniknout i dům Česko-polského přátelství v Lubawce," uvedl. Zároveň vyzval i další starosty a starostky, aby se vůči Babišovu prohlášení vymezili a požádal voliče, aby ve druhém kole podpořili Petra Pavla.

V Tetíně v zářijových volbách obhájili svou pozici v zastupitelstvu kandidáti hnutí STAN, se zbytkem zastupitelstva zatím Hlavatý prohlášení na oficiálním profilu obce neprobíral. "Zatím jsme spolu nemluvili a o ničem nevím. Na brouzdání po internetu nemám čas. Ale souhlasím s tím, že by prezident měl dodržovat partnerské smlouvy a pravidla NATO," uvedl místostarosta Tetína Vlastimil Portych. V prvním kole prezidentských voleb v Tetíně zvítězil Petr Pavel, který získal 35,1 procent hlasů. Andrej Babiš před týdnem přesvědčil 26,6 procent tetínských voličů.

Matěj Hlavatý nicméně příspěvek, ve kterém kromě distancování od vyjádření Andreje Babiše vyzval k podpoře jeho protikandidáta, v ponděli krátce po poledni z Facebooku stáhnul a na svém osobním Twitteru se za jeho zveřejnění omluvil. "Velice se omlouvám a uznávám svou chybu. Dělat jsem to neměl. Stránky obcí a měst na FB nemají sloužit k vyzývání voleb nějakých kandidátů. A to ani v případě, kdy jeden z kandidátů ohrožuje bezpečnost ČR a přátelské vztahy v zahraničí. Mrzí mě to," uvedl.