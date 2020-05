„S dopravci jsme se dohodli na obnově plného provozu autobusové dopravy, a to od pondělí 11. května. Na cesty se tak vydají autobusy ve stejné míře jako před vypuknutím pandemie,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Podle hejtmana Martina Netolického tak kraj dostává svému slibu, který dal na počátku koronavirové krize.

„Již při prvním omezení veřejné dopravy jsme avizovali, že jakmile to epidemiologická situace a uvolnění opatření vlády dovolí, tak se budeme snažit vracet vše k normálu. Na základě harmonogramu uvolňování a větší poptávky lidí jsme se rozhodli autobusovou dopravu navrátit k plnohodnotnému provozu, i když samozřejmě uvolnění v oblasti školství se týká pouze zlomku studentů, ale i pro ně chceme co nejvíce zjednodušit cestování do škol. Tímto krokem tak budeme mít k pondělí plnohodnotný provoz jak na železnici, tak v rámci autobusové dopravy,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Nadále platí v těchto hromadných prostředcích zpřísněná hygienická opatření.