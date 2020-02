Dřevěná studna nalezená u Pardubic je nejstarší na světě

Dřevěná studna, kterou archeologové našli při záchranném výzkumu pod budoucí dálnicí D35 u Ostrova v Pardubickém kraji, je nejstarší pravěká dřevěná struktura na světě. Potvrdil to dosavadní výzkum archeologů, kteří ji datují do let 5256 až 5255 před Kristem.

Nález studny v místě budoucí dálnice D35 | Foto: Archaia o.p.s.

ČTK to dnes řekl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška. Studnu nyní odborníci konzervují a dělají další analýzy. Po ukončení výzkumu bude objekt k vidění ve Východočeském muzeu v Pardubicích. VIDEO: Nákladní vlak přivezl migranty. Cestu do Německa jim zatrhla policie Přečíst článek ›

Autor: ČTK