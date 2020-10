Naďa Křivková, učitelka na prvním stupni ZŠ, Pardubice

V Pardubicích je velký problém s parkováním, v centru je málo parkovacích míst a často za vysoké ceny. Také by bylo vhodné zlepšit dopravu ve městě, centrum bývá často ucpané. Navrhovala bych rekonstrukci a znovuotevření podchodu u Zelené brány, dříve tam byla restaurace a obchody a člověk nemusel čekat na přechodu.

Martina Sikorová, herečka Východočeského divadla, Pardubice

Řekla bych, že odpovědět na takovou otázku vyžaduje kuráž. Vážím si toho, jaké to u nás v Pardubicích je a jak díky městu funguje divadlo. Jsem ale trochu překvapená, jakým způsobem je řešeno v Pardubicích parkování. Nerozumím tomu, proč se zrušila velká parkovací plocha u nádraží. Lidi, kteří potřebují ve městě zaparkovat, jsou teď namydlení.

Marie Macková, vysokoškolský pedagog, Ústí nad Orlicí

Každá krajská soustava, i ta současná samosprávná, je limitována vlastními kompetencemi. Dnešní Pardubický kraj je hodně různorodé území: nesetřít místní specifika je to, čím můžeme být jedineční. A také pěstovat a rozvíjet školství vychovávající šikovné a vzdělané lidí, kteří by viděli daleko, ale také kolem sebe „svůj“ kraj.

Lucie Kavanová, lékařka, Vidlatá Seč

Vadí stav silnic 2. a 3. tříd v Pardubickém kraji. Silnice mezi obcemi jsou v hrozném stavu. A pak samozřejmě D35… To je tragédie, přetížené silnice, v Litomyšli pořád plno aut. A dále stav nemocnic Pardubického kraje. Litomyšlská nemocnice, i když je zrekonstruovaná, tak je okrajem zájmu. Chybí mi dostupnost pediatrie a dobré gynekologie.

Klára Vyhnětalová, úřednice, Hlinsko

Já moc krajům nerozumím, pořádně nevím, o co v nich jde. A vadí mi, jak se politici pořád předhánějí, kdo je lepší, chovají se jak kohouti a těžko pak říct, kdo lže a kdo říká pravdu. A taky mi vadí, že snad už každý rok jsou nějaké volby. Nevím, proč musíme volit nejen do Parlamentu, ale i do nějakých krajů, když stejně nevím, co mají na starosti.

Květa Růžičková, důchodkyně, Chrudim

Chrudim a okolí mám ráda. Byla bych pro urychlení dlouho slibovaného obchvatu. Na evangelickém hřbitově bych ráda viděla oddělené nádoby na možnost třídění plastových obalů od svíček a suchých květin. A na závěr – aby lidi k sobě byli laskavější, a to je zdarma.