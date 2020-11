„Jsem nadšená z letošní vysoké účasti. Zájem o přírodu a její význam stoupá a to je v dnešní době naprosto zásadní,“ říká muzikálová herečka a zpěvačka Petra Vojtková, patronka Aleje roku.

Z Pardubického kraje lidé přihlásili do tradiční ankety jedenáct stromořadí. Svitavský okres má pět zástupců.

Petr Šmerda nominoval sakurovou alej v ulici Jana Skácela ve Svitavách. Cesta posledního odpočinku, to je březová alej v Březinách. Bříz tam roste 21 jako vzpomínka na místní padlé v 1. světové válce. Břízy lemují také silnici do Vranic. Jiří Večeře nominoval do soutěže jabloňovou alej u Trstěnice na Litomyšlsku. Téměř dva kilometry je dlouhá alej na hranici Čech a Moravy, která vede do Kamenné Horky. Alej je dokladem citlivého vztahu našich předků k přírodě a vyniká svoji výjimečnou zachovalostí podél silnice třetí třídy.

Cílem ankety je přitáhnout pozornost lidí k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může nakonec rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha o záchranu nebo úsilí místních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.