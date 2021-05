Na internetu najdete desítky nejrůznějších rad, které si tu zahrádkáři vyměňují ve snaze zbavit se nezvaného hosta a především krtinců, jimiž mění jejich s láskou opečovávané záhonky a pečlivě zastřihávaný trávník v tankodrom. Co jednomu pomohlo, druhému nezabralo vůbec.

Jak je to vlastně s krtkem na zahradě, čím škodí a čím jí prospívá a jaké metoda zabere, pokud ho chceme dostat pryč? Na to v rozhovoru pro Deník odpovídal Miroslav Žemlička, kurátor zoologických sbírek přírodovědného oddělení Regionálního muzea v Teplicích.

Jak zahrádkáři poznají, jestli jim paseku na zahradě udělal krtek, nebo mu tam řádili hryzci, případně hraboši?

Zahrádkáři krtka poznají podle charakteristických hromádek vytlačených nezvaným návštěvníkem přímo na povrch. Tyto krtiny vznikají při hloubení tunelů z nahromaděné a přebytečné zeminy. Vzdálenost hromádek se může lišit podle typu a charakteru půdy. Samci si razí spíše rovnější chodby a samice více klikaté. Hraboš i hryzec naproti tomu nevytváří krtiny a na jejich přítomnost nás upozorní díry v půdě. V jarním období, po roztání sněhu, poznáme výskyt hrabošů podle cestiček v trávě, případně na zemině. Mnohem větší hryzec vytváří dlouhé podzemní chodby, do kterých se můžeme při pochůzce zahradou propadnout a vymknout si kotník.

Jsou z vašeho pohledu krtci užiteční živočichové, když se coby hmyzožravci živí škůdci, kteří ničí kořeny rostlin a navíc kypří a provzdušňují půdu?

Krtek je svým způsobem života pro člověka spíše tvorem užitečným. Jako správný hmyzožravec pomáhá zahrádkářům likvidovat spoustu hmyzích škůdců, kteří půdě neprospívají. Zemina z krtin se dá využít jako vhodný substrát pro výsadbu. Navíc neobsahuje semena plevelů. Vlastník pozemku má ovšem své představy o podobě zahrady a do nich krtince jistě nepatří.

Vnímají tedy zahrádkáři jako horší to, že krtek narušuje kořenový systém rostlin budováním svých chodeb, při kterém vyhrnuje přebytečnou hlínu na povrch a vytváří krtince?

Krtkův hlavní problém je, že sice likviduje škůdce, kteří okusují kořínky vysazené zeleniny, ale při tomto honu za potravou bohužel zanechá viditelné škody. Pro majitele golfových trávníků je přítomnost krtka dokonce pohromou a dostává je na pokraj šílenství. Odstraňováním krtin se navíc připravujeme o půdu, kterou krtek vyhrabal a která bude pod trávníkem chybět.

I když krtek nepatří ke zvláště chráněným živočichům, zabíjet se nesmí. Jaký je podle vás nejúčinnější způsob, jak vypudit krtka ze zahrady? Chytání do pastí a odnášení někam daleko, plašení pomocí elektronických či vibračních zařízení, pořízení si kočky nebo výsadba aromatických rostlin typu afrikán nebo pryšec?

Ke zvláště chráněným živočichům krtek skutečně nepatří. Vztahuje se na něj ovšem zákon na ochranu zvířat proti týrání. Existují metody elektronických, či vibračních plašičů, výsledky jsou ale sporné. Výsadbou aromatických rostlin si zkrášlíme zahradu, ale krtkovi nezabrání v posunutí se o kousíček dále. Vkládání odchytových pastí do používaných nor může přinést výsledek a živého krtka můžeme vypustit někde daleko od našeho pozemku. Můžeme také krtiny zašlapat a počkat si na opětovné nadzvedávání půdy. V tomto momentu se dá krtek podhrábnout, odchytit a poté v okolí vypustit. Pokud jsou ovšem další krtci v okolí, může opuštěné nory brzy obsadit krtek jiný. Výhodou je také přítomnost přirozených nepřátel v okolí, jako jsou např. sova nebo lasička. Nejlepším pomocníkem je samozřejmě kočka. Ta pochytá spoustu hrabošů, hryzců, ale i krtka. Samotná přítomnost kočky na pozemku odrazuje tyto hlodavce od touhy obsazovat naše zahrady.

Krtek obecný



● hmyzožravec, žijící několik decimetrů pod zemí v chodbách, které si buduje

● je dlouhý asi 12 cm, má špatný zrak a naopak dobře vyvinutý sluch a čich

● přední větší svalnaté tlapky s velkými drápky používá k hrabání

● dožívá se 2-5 let a samice mívá 3 – 7 mláďat

● živí se převážně bezobratlými živočichy, denně spotřebuje téměř tolik potravy, co sám váží

● žížaly ochromuje kousnutím do nervového centra a skladuje je jako živou zásobu na horší časy

