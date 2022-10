„Osobně jsem jednal už zástupci všech stran, které se dostaly do zastupitelstva. „Nemáme udělané závěry, ta názorovost je tady roztříštěná a hledáme shody v tom, co se nabízí. Není to vůbec jednoduchá situace,“ uvedl lídr vítězné strany Ladislav Weinlich. Přiznává, že je připravený převzít post starosty. V současné době ale teprve jedná o složení koalice. Doufá ale, že do konce týdne by mohlo být jasno.

Ve Svitavách je rozhodnuto. Druhé ANO skončilo v opozici

„Jednání bude muset být více, nelze to vyřešit jedním nebo dvěma. Ten kompromis bude muset být velký. Máme svou představu. Řekli jsme ji i ostatním a čekáme na jejich odpověď,“ dodal Weinlich. Netají se ovšem zklamáním z toho, že v Moravské Třebové byla nízká volební účast. K urnám dorazilo jen 38,5 procent voličů. „Sice jsme vyhráli, ale s osmnácti procenty hlasů, zatímco jinde strany vyhrávaly s 30 nebo 40 procenty. Pak je ta práce jiná,“ podotkl Weinlich. Chce v koalici lidi, kteří něco už dokázali, mají zkušenosti a znalosti.