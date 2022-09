Bronzová příčka patří ODS a Nezávislým s místostarostou Pavlem Čížkem, ti získali 12,12 procent hlasů. V novém zastupitelstvu budou mít tři mandáty. Po dvou mandátech má 3PK - Pro prosperující Svitavy a KDU-ČSL. Jednoho kandidáta vyšlou do zastupitelstva komunisté, na další čtyři roky tam znovu usedne letitý zastupitel Libor Zelinka.

Ve Svitavách vyhrála strana starosty Šimka. Podívejte se na nové zastupitele

Sdružení pro město Svitavy je ve městě úspěšné už dvanáct let. „Zkopírovali jsme výsledek komunálních voleb z roku 2014. Tehdy jsme skokově získali deset mandátů. Současná politická situace není nakloněná vnímání nezávislých kandidátů a současných vládních stran, i to se promítlo do výsledků voleb,“ podotkl Šimek.

Je připravený jednat o spolupráci s druhou nejúspěšnější stranou ANO 2011, která je už osm let členem svitavské koalice. „Jsme připraveni zahájit jednání se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly. Uvidíme, jaký kompromis vznikne, co tady ve Svitavách bude,“ dodal Šimek.

Oproti minulým volbám ve Svitavách posílilo ANO 2011, které získalo osm mandátů. Lídr strany Jaroslav Kytýr je výsledkem překvapený. „Nečekal jsem to a jsem vděčný za tak velkou důvěru. Doufal jsem, že posílíme, ale že ze tří uděláme osm mandátů a z dvanácti procent před čtyřmi lety přes třicet, to ne. Je to silný mandát od občanů. Měli bychom pokračovat a dohodnout se se Sdružením pro město Svitavy na uspořádání města, které nám umožní, abychom ovlivnili chod města a naplnili důvěru lidí,“ sdělil Kytýr.

Litomyšl i Polička při starém, změny přijdou v Moravské Třebové

První povolební schůzku s vítězem voleb má v pondělí. Bude požadovat post místostarosty města. „Líbí se mi tradice v Litomyšli, kde respektují, že vítězný subjekt má starostu a druhý místostarostu. Domnívám se, že je to moje povinnost vůči obyvatelům Svitav, když třetí v pořadí je s mandáty úplně někde jinde. Myslím, že bychom stejnou formou měli postupovat i ve Svitavách,“ vysvětlil Kytýr.

Kdo obsadí post místostarosty bude jasné po vyjednávání, ale starosta Šimek se diskuzím a kompromisům nebrání. „Od každého subjektu nabereme představu možné spolupráce a ve sdružení vyhodnotíme, v jaké koalici bychom chtěli pracovat,“ podotkl Šimek.

V současné době mají Svitavy dva místostarosty, v minulosti měly i tři. Kolik jich bude sedět na radnici v následujících čtyřech letech, není nyní jisté. „Počet místostarostů bude předmětem vyjednávání. Pokud bych byl starostou a měl mít jedno, dva nebo tři místostarosty, tak garantuji, že od každého bude požadována práce a ne jen teplá židle na radnici,“ uzavřel Šimek.