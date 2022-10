Jednání o koalici na svitavské radnici skončila. Další čtyři roky povede město koalice složená ze Sdružení pro město Svitavy, lidovců, ODS a 3PK. „Po povolebních jednáních, kde jsme důkladně probrali požadavky a programové priority jednotlivých subjektů, vznikla koalice, která bude mít 17 z 26 zastupitelů. Bylo pro nás důležité přizvat do koalice široké spektrum volebních stran,“ sdělil starosta a lídr Sdružení pro město Svitavy David Šimek. Do konce října chtějí vytvořit reálné programové prohlášení rady.

Do koalice a do rady města se ovšem nedostalo ANO 2011, které v komunálních volbách skončilo s 30 procenty hlasů na druhém místě. Získalo osm mandátů, jen o dva méně než Sdružení pro město Svitavy, ale nakonec skončilo v opozici. Přitom v minulém volebním období patřilo ANO do koalice. „Při sestavování koalice jsme museli respektovat požadavky jednotlivých partnerů včetně programových shod,“ komentoval rozhodnutí Šimek.

Osm zastupitelů za ANO usedne v novém zastupitelstvu v opozici, ačkoliv osm let bylo ANO ve Svitavách členem vládnoucí koalice. „Je to velké zklamání a špatný signál pro voliče. Politická kultura říká, jestli dva subjekty, které jsou v koalici, vytvoří volební výsledek přes 30 procent, tak by měly spolupracovat. Jinak to vnímáme jako podvod na voliče, to se nedá jinak nazvat. Chápeme, že půdorys současné koalice odráží celostátní dění. Ale byli jsme přesvědčeni, že na komunální úrovni je spolupráce reálná,“ uvedl lídr ANO 2011 ve Svitavách Jaroslav Kytýr. Ruce ale nesloží do klína, bude se snažit i z opozice předkládat své názory. Přiznává, že to ale bude těžké bez koaliční podpory.

Povolební vyjednávání byla ve Svitavách intenzivní a začala hned v sobotu. Vítězné Sdružení pro město Svitavy jednalo s lidovci, ODS, 3PK i ANO. „Se všemi jsme se bavili o tom, jestli chtějí být s námi v koalici a jaká je jejich představa koaličního potenciálu pro další spolupráci. S každým subjektem jsme si projeli jejich program, který deklarovali před volbami. O těch, které byly v kolizi s naším, jsme diskutovali,“ přiblížil vyjednávání Šimek.

Z jednání vzešlo šest variant a z nich Šimkovo sdružení vybralo tři možnosti koalice. „Ty jsme předložili koaličním partnerům k vyjádření. Čekáme na verdikt bývalých koaličních partnerů a na základě toho rozhodneme, jakou cestou se vydáme,“ dodal v úterý starosta. Přiznal, že mají varianty s ANO i bez něj. „Vždy někdo musí ustoupit, je to o kompromisech,“ podotkl Šimek.

Rozčarování z průběhu jednání už v úterý Kytýr neskrýval. „Voliči nějak rozdali hlasy a mělo by to být poměrně jednoduché. ODS je pro mě třímandátový subjekt, který by neměl rozhodovat. Ale vnímám, že pro sdružení je to letitý partner a jeho slovo bude velmi důležité. Ukazuje se, že se do jednání táhne celostátní politika. Přitom jsme se sdružením osm let v koalici, vzájemně se vídáme každý týden na radě a měl jsem pocit, že jde velká politika bokem,“ řekl Kytýr.

V radě Svitav tak na další čtyři roky usednou kromě starosty Davida Šimka, uvolněný místostarosta Pavel Čížek (ODS), neuvolněná místostarostka Ditta Kukaňová (Sdružení pro město Svitavy). Křesla dalších radních získali Jiří Žilka z KDU-ČSL, Pavel Havíř z 3PK, Ondřej Komůrka a Antonín Benc ze Sdružení pro město Svitavy.