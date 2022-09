V Útěchově s 350 obyvateli letos kandidovaly tři strany, a to Srdcem pro Útěchov, Pro Útěchov s podporou 3PK a Útěchov lidem. „Jsem unavený, nechtěl jsem už kandidovat, ale chodili za mnou lidi, jestli budu pokračovat. Chceme ještě opravit veřejné osvětlení a komunikace. Nejsem možná ani tak unavený jako znechucený legislativou,“ uvedl před časem Šafr.

Do voleb nakonec šel i ve svých 68 letech. A jeho strana Pro Útěchov s podporou 3PK vyhrála a získala v novém zastupitelstvu čtyři mandáty. Dva mandáty má strana Útěchov lidem, kterou vedl do voleb Radim Jurůj. Právě on chtěl v obci změnu.

„Přínos starosty Ladislava Šafra pro obec Útěchov je neoddiskutovatelný. Jeho kontakty na ministerstvech a Pardubickém kraji přinesly pro obec neskutečné množství finančních prostředků, které přispěly k rozvoji obce. Ale náš starosta se nějak zabrzdil v čase a již se nepřizpůsobil dynamickému vývoji společnosti, neumí flexibilně a komplexně reagovat na požadavky úřadů, věcné a formální žádosti o dotační programy,“ napsal Radim Jurůj v letáku pár dní před volbami. Do dění v obci ale má šanci zasáhnout, jako jeden ze dvou členů strany Útěchov lidem usedne v novém zastupitelstvu.